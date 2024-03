RUGBY. 6 Nations. ''Cela fait 20 mois qu’on travaille avec lui'', quel impact pour Emmanuel Meafou sur le XV de France ?

Le 2e ligne du Stade Toulousain Emmanuel Meafou devrait enfin faire ses grands débuts avec le XV de France dimanche face au Pays de Galles.

A quelques jours du quatrième match du XV de France dans ce 6 Nations 2024 face au Pays de Galles, un joueur est particulièrement sous les projecteurs : Emmanuel Meafou. Après des mois (voire des années) d'attente, sa première sélection avec les Bleus chauffe. Le deuxième ligne du Stade Toulousain pourrait déjà marquer les esprits à l'instar du jeune Posolo Tuilagi.

Le Catalan fait d'ailleurs les frais du retour en forme de l'Australien d'origine. Mais ce n'est que partie remise tant que le neveu de Manu a été en vue lors des trois premières rencontres dans le Tournoi. C’est avec une certaine effervescence que le staff en enfin pu mettre la main sur Manny et le préparer pour un match international.

6 NATIONS. FLASHBACK. Gagner au Pays de Galles ? Une habitude prise par le XV de France !Après plusieurs tentatives, la convocation d’Emmanuel Meafou dans le XV de France se concrétise enfin. "Ce que nous attendons de lui ?" interroge William Servat pour le Midi Olympique, avant de décrire avec enthousiasme les qualités uniques du jeune joueur. "Emmanuel apporte une joie de vivre contagieuse, sans oublier un potentiel physique hors norme. Avec ses 145 kilos, il est un véritable atout de puissance pour l'équipe, capable d’apporter son énergie tant offensivement que défensivement."

L’attachement de Meafou pour la France ne fait qu'ajouter à l’excitation de son intégration. Ayant la possibilité de jouer pour une autre nation lors de la dernière Coupe du Monde, son choix de la France témoigne d’un engagement profond, une source d’inspiration pour ses coéquipiers. "Faire ce choix est un geste fort, qui montre sa détermination et son attachement", souligne Servat.

L’évolution d’Emmanuel depuis ses débuts à Toulouse n’a pas échappé à Servat. De 180 kilos à son arrivée en France à un athlète agile et puissant, Meafou a su transcender les attentes. "Il a énormément progressé sur la hauteur de ses collisions, un aspect crucial pour exploiter pleinement son potentiel", précise l'entraîneur. 6 Nations. Dupont, Pièce manquante du puzzle français selon des Gallois déterminés à exploiter les failles du XV de FranceLes dernières années ont été cruciales, avec un travail acharné sur le retour vidéo et les attitudes au combat. "Cela fait vingt mois qu’on travaille avec lui", confie le technicien. Ce processus a permis à Meafou de prendre conscience de son potentiel et de l'affiner, le préparant ainsi pour les défis qui l’attendent sous le maillot bleu.

"Il a énormément progressé sur la hauteur de ses collisions, défensives et offensives." L'arrivée d'Emmanuel Meafou en équipe de France est plus qu'une simple sélection ; c'est l'intégration d'une force de la nature, prête à démontrer que le travail, la détermination et un attachement indéfectible à ses couleurs peuvent mener au sommet. Nul doute que ses premières minutes sous le maillot tricolore dimanche vont être scrutées par tous les spécialistes de l'ovalie.