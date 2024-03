6 NATIONS. FLASHBACK. Gagner au Pays de Galles ? Une habitude prise par le XV de France !

Il est loin le temps où le Principality Stadium de Cardiff était une forteresse impériale. Depuis quelques années, le XV de France réussit plutôt bien au Pays de Galles, on vous explique.

La France aime le Pays de Galles

Dans l'historique de toutes les confrontations entre la France et le Pays de Galles à Cardiff, bien évidemment que les locaux restent devant en termes de victoire. Néanmoins, depuis quelques années, le XV de France réussit bien face au XV du Poireau, et aime même voyager à Cardiff !

Pour preuve, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et sont élogieux pour les Tricolores. Si nous prenons uniquement en compte les matchs du Tournoi des 6 Nations, la France n'a plus perdu face aux Gallois depuis quatre éditions maintenant, et reste invaincus lors des cinq dernières rencontres.

Il faut alors remonter à 2019 pour retrouver une trace d'une victoire galloise dans le Tournoi face aux Bleus, de justesse, 19-24. Ce jour-là, seul Damian Penaud a conservé sa place de titulaire, et sur le banc des remplaçants, Alldritt, Fickou et Marchand sont aussi des rescapés.

À l'extérieur, la France s'est imposé lors du Grand Chelem de 2022, 9-13, avec une deuxième mi-temps des plus soporifiques (0-3). En 2020, les Bleus étaient aussi en déplacement à Cardiff, et avaient encore une fois ramené la victoire (23-27), avec 16 points inscrits par un certain Romain Ntamack.

Focus sur la dernière victoire

Logiquement, les victoires de longues dates ne nous intéressent pas forcément, et il est plus crédible de se focaliser sur la dernière en date à Cardiff, celle de 2022. Parmi les titulaires il y a deux ans, nous retrouvons forcément des cadres français qui seront présents ce dimanche.

Nous pouvons citer Atonio, Baille, Marchand, Alldritt, Cros, Fickou, Flament, Lucu, Mauvaka ou encore Ramos. En face, le Pays de Galles avait pu compter sur de grands joueurs, qui ne seront malheureusement pas de la partie cette fois-ci : Faletau, Navidi, Liam Williams, Biggar, Moriarty, Rees-Zammit, Morgan, Alun Wyn Jones, Cuthbert...

De ce fait, difficile de s'appuyer sur un match avec si peu de ressemblance, si ce n'était la physionomie, qui pourrait être vraisemblablement la même. Les deux équipes sont dans le creux de la vague, la France ne compte qu'une victoire pour une défaite et un match nul historique contre l'Italie, quand le Pays de Galles n'a pas encore gagné une rencontre.

Si nous suivons cette logique, les deux nations ne devraient pas produire excessivement de jeu, et se focaliser sur une grosse défense, avec des actions plutôt simples. Bien évidemment, notre XV de France est capable de grains de folie et d'essais tout en mouvement, mais la confiance n'est pas là, et les prestations s'en ressentent.

L'année dernière, les Tricolores avaient réussi à battre le Pays de Galles largement, 41-28, au Stade de France. Penaud avait réalisé un doublé et la France avait planté cinq essais. Néanmoins, au vu du contexte avant le match, ne nous attendons pas à une orgie de jeu et une pluie de percées. Espérons que la bande à Galthié gagne ce match, et remonte au classement avant d'affronter le XV de la Rose à Lyon.

