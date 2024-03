RUGBY. De future star de la Squadra Azzurra à talent gâché, Jake Polledri prend (déjà) sa retraite !

Il y a des histoires qui sont bien tristes à entendre, et celle du troisième ligne Jake Polledri en fait partie. À seulement 28 ans, il décide de mettre un terme à sa carrière.

Une fin de carrière prématurée

C'est donc officiel, le troisième ligne Jake Polledri ne jouera plus un match de rugby professionnel, en raison de ses multiples blessures qui ont eu raison de ses envies de jeu. C'est sur son compte Instagram, que l'ancien joueur de Gloucester a annoncé la nouvelle, non sans une émotion particulière :

"Jouer au rugby international était un rêve d'enfant fou qui a répondu à toutes les attentes. Des tournées d'été aux Six Nations, en passant par les records battus lors de la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon. Mon retour sur le terrain après ma blessure catastrophique au genou en 2020 a été difficile. Beaucoup de gens m'ont immédiatement exclu, ce qui ne m'a pas découragé. Je suis passé d'une paralysie complète du pied à 677 jours plus tard, où j'ai pu courir à nouveau à Gloucester. Le soutien des supporters a été immense et je le chéris."

"Merci à Gloucester pour toutes ces années de soutien. Je n'aurais pas pu me rétablir aussi bien sans l'incroyable équipe de physios et d'entraîneurs. Cela m'a permis de tenir la promesse que j'avais faite à mon frère Sam, aujourd'hui décédé, de revenir sur le terrain. Cependant, mon pied n'est pas revenu à 100 % et, en fin de compte, cela a affecté ma capacité à revenir au haut niveau de rugby que je pratiquais, et cela a également affecté ma vie en général. J'ai accepté à contrecœur que mon corps et les professionnels me disent de me retirer du sport que j’aime."

D'abord gravement blessé au genou en 2020, il n'avait pu jouer qu'un seul match, face à l'Écosse. La suite n'a été que guère meilleure, car la saison passée, ce solide numéro 8 n'a participé qu'à sept matchs, dont quatre comme titulaire. Cette saison, il n'a joué que deux petits bouts de rencontre, avant de prendre sa décision finale.

Un talent brut

Avec plus de 50 apparitions avec Gloucester en Premiership, et 20 sélections avec la Squadra Azzurra, il est certain que Jake Polledri était un cade en devenir de cette formation. Joueur puissant, habile ballon en main et de nature guerrière, il avait réalisé une superbe Coupe du monde en 2019.

Lors de cette édition, il avait eu le record de défenseur battu avec 27 plaquages cassés, pour seulement 196 minutes passées sur le pré, ce qui équivaut à trois matchs. En comparaison, le numéro 8 des All Blacks, Ardie Savea, a réalisé le même total lors de la Coupe du monde en France, mais a joué le double de rencontres.

Arrivé en 2017 à Gloucester, Polledri avait une place de choix dans cet effectif, mais avait tout de même choisi la sélection italienne, pour connaitre davantage de temps de jeu à l'échelle internationale. Cette année, il avait tenté un ultime défi, en rejoignant les Zèbres de Parmes, en vain.

C'est évidemment un coup dur pour l'Italie, qui perd en quelques mois un autre jeune joueur prometteur dans ses rangs, après la retraite anticipée de Matteo Minozzi (27 ans).

