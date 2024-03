RUGBY. Top 14. Déjà injouable, et dire que Toulouse va bientôt récupérer Dupont et Ntamack !

Le Stade Toulousain tourne à plein régime en 2024 et se prépare à récupérer tous ses internationaux et surtout sa charnière Antoine Dupont et Romain Ntamack.

RUGBY. TOP 14. En doublons, Toulouse est une bête blessée dont il faut se méfier !Huit, c'est le nombre de victoires de rang du Stade Toulousain toutes compétitions confondues. Les champions en titre n'ont plus été battus depuis le 30 décembre sur la pelouse de la Rochelle. Ils sont donc invaincus en 2024 et trustent logiquement les premières places du Top 14 avec Paris.

Qui sera en mesure de faire tomber les hommes de Mola ? Deux déplacements les attendent en championnat. Sur la pelouse de Perpignan ce samedi puis à Bordeaux le 24 mars. Deux équipes savent de quoi sont capables les Toulousains puisqu'ils sont allés récemment s'imposer à Clermont et au Racing 92.

A Toulouse, le groupe vit très bien sans les internationaux. Les jeunes sont montés au front et la machine tourne à plein régime. Si bien que le Stade pour avoir traversé la période des doublons sans avoir perdu un match. De quoi faire peur à la concurrence quand on sait que les internationaux vont ensuite revenir. Mallia régale, Mola jubile, Toulouse roule sur Castres et les supporters s'en délectent sur les réseaux sociauxS'il faut encore attendre avant de voir Ramos et les autres Toulousains actuellement avec le XV de France. Deux joueurs et non des moindres sont en passe de reporter le maillot rouge et noir. On parle ici de l'habituelle charnière titulaire des Bleus : Antoine Dupont et Romain Ntamack.

Absent depuis l'été dernier après une blessure au genou, l'ouvreur n'en a plus que pour quelques semaines avant de retrouver les pelouses de Top 14. Il a repris l'entraînement collectif. Postulera-t-il pour le match face à Pau le 30 mars. Les Toulousains ont ensuite rendez-vous face aux Franciliens en 8e de finale de la Champions Cup.

En ce qui concerne le demi de mêlée, il n'a pas vraiment levé le pied depuis la fin de la Coupe du monde. Et il compte bien se reposer. Selon L'Equipe, le numéro 25 va prendre deux semaines de congés. RUGBY. Comment les performances inspirantes du Stade Toulousain guident les Blues en Super Rugby ?Pas de match avec les Bleus du XV dans le Tournoi au programme ni avec Toulouse en Top 14 ce week-end. Il va cependant pouvoir reprendre avant son compère de l'ouverture. Il n'est pas impossible qu'il soit sur la feuille de match contre l'UBB. Si bien que les supporters du Stade peuvent légitiment espérer revoir leur charnière titulaire alignée en avril.

Notez néanmoins qu'Antoine Dupont va à nouveau rejoindre France 7 dans les semaines qui arrivent. Après Vancouver et Los Angeles avec une médaille de bronze et une victoire aux USA, il retrouvera ses coéquipiers lors d'un stage en vue du tournoi de Madrid du 31 mai au 2 juin. On jouera alors la fin de la saison régulière de Top 14 ainsi que la finale de la Champions Cup (25 mai).

Si l'absence de Dupont sera préjudiciable, Toulouse a montré durant cette période de doublons qu'il y avait du talent et des ressources dans son groupe. Sans oublier qu'à ce moment-là, tous les autres internationaux tricolores seront présents, sauf blessure. Déjà injouable, le Stade se présente comme un concurrent sérieux à sa succession en Top 14 voire au doublé ?