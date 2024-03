RUGBY. TOP 14. En doublons, Toulouse est une bête blessée dont il faut se méfier !

Alors que le Stade Toulousain est amputé de nombreux joueurs, les hommes d’Ugo Mola réalisent une période de doublons excellente en Top 14.

Les observateurs du Top 14 étaient sûrement loin de s’imaginer cela à la fin du mois de janvier. Malgré une infirmerie pleine à craquer et des internationaux appelés aux quatre coins de l’Europe, le Stade Toulousain enchaîne les victoires et n’a toujours pas perdu un match depuis le début de l’année 2024. Dernière étape en date : la victoire 33 - 6 contre le Castres Olympique, pour la 17e journée de Top 14.

RUGBY. Top 14. Meafou et Barassi brillent avec Toulouse, Flament en rythme, de quoi ravir Galthié ?

D’un côté, ces cadres restés au bercail tiennent la barre sans problème. À la charnière, le duo Graou - Mallia fait des ravages quand il attaque la ligne. Barassi et Arnold apportent également beaucoup de stabilité dans l'effectif toulousain, notamment en défense. Les retours de blessures d’Emmanuel Meafou, Thibaud Flament et Jack Willis ont aussi permis de remettre du sang frais dans l’effectif. Aussi, des connaisseurs de l’hiver, comme Guillaume Cramont ou David Ainu’u, ont assumé leur statut.

Surfant sur une série de 8 victoires toutes compétitions confondues, le groupe toulousain est sûr de ses forces. Parmi elles, il y a un atout qui se cachait derrière la multitude d’internationaux : la jeunesse.

TOP 14. PRO D2. Le classement des centres de formation dévoilé : le Stade Toulousain premier de la classe

Face à un contingent de blessés inattendu et avec des doublons annoncés, Toulouse devait trouver des solutions. En rappelant certaines de ses pépites de leur prêt, ces derniers ont créé un cercle vertueux sur cette période de doublon.

Souvent loin des projecteurs médiatiques, la belle génération toulousaine a eu à cœur de se montrer sur les dernières rencontres. L’idée étant notamment de se rappeler aux bons souvenirs d’Ugo Mola et de Didier Lacroix. Habile, le président rouge et noir a d’ailleurs annoncé la prolongation du jeune Paul Costes, arrivé au Stade Toulousain à 15 ans, durant cette période de doublon. Sacré timing, peut-être pas lié au hasard.

À ses côtés, d’autres nouvelles têtes, comme Léo Banos ou Mathis Castro Ferreira, se sont montrées de la meilleure des manières à Ernest-Wallon et au-delà.

TOP 14. Et si Paul Costes (TOULOUSE) ''explosait'' complètement cette année ?

Après la victoire à Clermont, l’entraîneur adjoint toulousain Virgile Lacombe avait assumé cette stratégie. Selon des propos rapportés par L’Équipe, il déclare :

Le message envers les jeunes était clair. Ils passent des semaines à s'entraîner avec le groupe pro, depuis le début de la saison, on a besoin de les intégrer, ce n'était pas une nouveauté pour eux, ils ne sont pas perdus dans le plan de jeu. Le discours avant le match, c'était : « faites un exploit, c'est le moment, vous avez tous des choses à y gagner ». On savait qu'ils étaient capables d'avoir un gros volume de jeu, mais on a été très fiers d'eux sur la capacité à prendre des initiatives et tenter des choses, et non pas être craintifs.”

Désormais, le Stade Toulousain fait la course en tête du Top 14, au coude à coude d’un Stade Français bien moins affecté. Avant la dernière journée de doublon, où Toulouse se déplacera à Perpignan, l’écart de points avec le troisième est (déjà) de 10 points.

TOP 14. Mathis Castro Ferreira, symbole d’une jeunesse toulousaine biberonnée à l’école des doublons