TOP 14. PRO D2. Le classement des centres de formation dévoilé : le Stade Toulousain premier de la classe

La LNR vient de dévoiler le classement 2020/2021 des centres de formation de TOP 14 et de PRO D2.

La Ligue Nationale de Rugby vient de dévoiler le classement des meilleurs centres de formation de TOP 14 et de PRO D2 sur la saison 2020/2021. L’an passé, l’UBB venait, pour la première fois de son histoire, se positionner à la première marche du podium en TOP 14. Pour l’antichambre de la première division française, c’était le Stade Aurillacois s’était vu attribuer la première place.

Pour rappel, la LNR prend en compte le plan sportif et le plan scolaire pour établir ce classement :

Cette année, c’est la formation du grand Stade Toulousain qui s’empare de la première place de ce classement en TOP 14. L’UBB se voit rétrograder d’une seule petite place et prend la seconde marche du podium. Agen, qui était en très mauvaise posture au niveau de ses résultats en TOP 14 la saison dernière garde sa 3e place au classement. C’est la formation lyonnaise qui a effectué la plus grande remontée au classement. Avant-dernier lors de la saison 2019/2020, il se place aujourd’hui 4e de ce nouveau classement. Parmi les mauvaises élèves, on retrouve Castres en dernière position et Brive en 12e position. La formation varoise, 8e lors de l’exercice précédent, dégringole à l’avant-dernière place de ce classement.

En PRO D2, c’est logiquement la formation perpignanaise qui pique la première place aux Aurillacois. Avec une seule défaite en finale pour les espoirs l’an passé et toujours 0 défaite au compteur cette année, la formation catalane a entre ses mains de très belles générations. Le Stade Montois et le Stade Aurillacois viennent compléter le podium de ce classement. L’USON, 11e du classement de l’an passé, remonte à la 4e place ex aequo avec Grenoble. Provence Rugby, bon dernier du classement durant deux saisons de suite, quitte sa dernière au détriment de Rouen et se classe avant-dernier. La formation vannetaise reste parmi les mauvaises élèves à la 11e place.