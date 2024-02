TOP 14. Mathis Castro Ferreira, symbole d’une jeunesse toulousaine biberonnée à l’école des doublons

Toujours très amoindri durant ces périodes, Toulouse a souvent lancé des jeunes durant les doublons. Et certains saisissent l’opportunité plus que d’autres, comme Mathis Castro-Ferreira…

C’est dans un petit village des Hautes-Pyrénées que le Toulousain a touché ses premières gonfles. Antoine Dupont ? Julien Marchand ? Cyril Baille ? Non, cherchez beaucoup plus jeune ! Comme les stars tricolores, Mathis Castro-Ferreira vient bien du 65 et en l’occurrence, d’un petit village situé à la lisière entre le Gers, le Béarn et le Bigorre : Maubourguet.

AMATEUR. Castelnau-Magnoac : le club d'Antoine Dupont qui enchaîne les montées comme on change de chemiseDes stars qu’il commence d’ailleurs à côtoyer, puisque le 3ème ligne de tout juste 20 ans a déjà connu 7 feuilles de match depuis le début de la saison. Même si c’est surtout en leur absence et depuis le début des doublons que celui-ci prend en épaisseur (102 minutes de jeu).

VIDÉO. 70 pts, 10 essais : Grâce à sa jeunesse scintillante, Toulouse fait tomber Clermont au MichelinD’ailleurs, nul doute que malgré leurs obligations entre Lille et Vancouver, les tricolores précédemment cités ont dû trouver le moyen de jeter un œil au Clermont vs Toulouse de dimanche soir dernier. Auquel cas, ils auront certainement mesuré le potentiel du garçon.

TOP 14. Cette statistique incroyable qui montre le réservoir unique du Stade ToulousainAu Michelin et aux côtés de la jeune garde toulousaine, Castro-Ferreira nous marqua par son physique bien construit (1m92 pour 107kg) mais aussi et surtout par sa mobilité et l’efficience de ses courses, au même titre que sa capacité de perforation. Ainsi, sur deux relais parfaitement sentis et dans des registres différents, le minot s’offrait un doublé qui, à la vue du score final (33 à 37), prenait une importance particulière.





Prolongé jusqu'en 2028



Une performance dans la lignée de celle qu’il nous offrit en ce début de Tournoi U20 2024, lui qui fut d’ailleurs nommé capitaine face à l’Irlande et l’Ecosse. Au-dessus chez les jeunes (3 essais en 2 rencontres et un titre d’homme du match face à l’Ecosse), on a aussi compris dimanche dernier pourquoi Ugo Mola l’avait rappelé pour aller défier Clermont, en dépit de la 3ème journée de la compétition des U20.

Et pourquoi le Stade Toulousain l’a, en début d’année, verrouillé jusqu’à en 2028 dans le cadre de l’axe 3 de son plan de réussite : "grandir avec sa formation".

Ce samedi face à Castres, en l’absence des Cros, Jelonch, Flament, Willis et Roumat, Castro-Ferreira devrait donc naturellement avoir une nouvelle chance de s’éclater aux côtés de ses compères générationnels, Léo Banos et Théo Ntamack. Et quoi de mieux qu’un derby pour montrer ce qu’on a (vraiment) dans le ventre ?

