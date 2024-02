VIDÉO. 70 pts, 10 essais : Grâce à sa jeunesse scintillante, Toulouse fait tomber Clermont au Michelin

Survoltés, les Espoirs du Stade Toulousain, entourés de quelques cadres, on renversé le Michelin, ce dimanche soir. Quel match !

Loin de la purge de Lille et à 500km de là, se tenait le choc de cette 17ème journée de Top 14. Un Clermont vs Toulouse en prime Time sur Canal Plus, 19 000 personnes et un record d’affluence au Michelin ainsi que des envies de jeu : l’affiche sentait bon la poudre et les meilleurs affrontements des années 2000 et 2010.

RUGBY. TOP 14. Incendie au stade Marcel-Michelin, Clermont - Toulouse menacé ou épargné ?Et si, sur le papier, l’affiche était ternie par les absences d’une quinzaine de cadres côté toulousain (Dupont, Ramos, Ahki, Meafou…), la réalité du terrain, elle, fut superbe. Là, ce sont les jeunes toulousains qui ont fait le spectacle sur cette pelouse hybride, menant jusqu’à 12 à 32 à la 50ème minute de jeu.

Vous permettant par la même occasion peut-être de découvrir Castro-Ferreira, Labarthe, Gourgues et d'autres gamins, habituellement pensionnaires du championnat Espoirs.

RUGBY. ‘‘Pas une belle image’’, Capuozzo agacé par l’attitude des supporters français envers l’ItalieIl faut dire que les Clermontois avaient écopé d’un carton rouge à la 10ème minute de jeu, pour un déblayage aussi stupide que dangereux d’Ojovan, qui entraîna d’ailleurs la blessure au genou d’Alban Placines. Et que les Stadistes en ont profité, faisant feu de tout bois entre la 15ème et la 55ème minute.

Il a fait ses débuts en Top 14 avec Toulouse : découvrez Kalvin Gourgues, 18 ans et UTILITY BACK surclassé chez les jeunesMoment où Baptiste Jauneau fit son entrée et sonna la révolte des siens. Les trentenaires Bézy (32 ans) et Urdapilleta (37 ans) passaient à côté ? Le minot de 20 piges pris les choses en main d’emblée grâce à une valise autour d’un ruck façon Antoine Dupont, sur laquelle il laissait sur place 3 défenseurs adverses grâce à sa vista et la force de son raffut.

VIDÉO. RUGBY. Après un match épique, Dupont propulse France 7 en demie avec un essai de filou !Avant de dynamiser constamment, de peser au près et, in fine, de largement contribuer à ce que les Jaunards marquent deux nouveaux essais. Le hic, c’est que peu après, Toulouse trouvait à nouveau la faille sur l’extérieur par Mallia.

TOP 14. ''L’âge ne doit pas être une barrière'' : après le trouble, Baptiste Jauneau retrouve les crocsBref, le score ne bougerait plus (33 à 37), malgré une ultime munition clermontoise proche de la ligne adverse. Mais la tour de contrôle Richie Arnold (2m08) contrait la touche et les Hauts-Garonnais l’emportaient dans le 63 pour la deuxième année consécutive. Même si les spectateurs du Michelin, avec 70 points et 10 essais, en auront tout de même eu pour leur argent…