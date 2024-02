TOP 14. ''L’âge ne doit pas être une barrière'' : après le trouble, Baptiste Jauneau retrouve les crocs

Miné par les blessures en début de saison, Jauneau sait qu’il doit retrouver son standing jusqu’au mois de juin, histoire d’atteindre ses grands objectifs. Il s'est confié pour Rugbyrama.

De tous les joueurs du Top 14 2023/2024 et malgré une nouvelle génération ultra-prometteuse et précoce que jamais, Baptiste Jauneau est le premier. Par premier, on entend le plus jeune a avoir fait ses débuts en professionnel, exception faite d’Antoine Dupont (17 ans et 11 mois), forcément…

VIDÉO. TOP 14. En 2015 et à 18 piges, un certain Antoine Dupont faisait L’AMOUR à Oyonnax en 10Jauneau, petit-être (1m69) solide sur les guiboles (82kg) et "petit frère" de Toto sur tant d’aspects, marche donc dans les pas de son aîné aux 50 capes en Bleu depuis ses premiers pas en Top 14, effectués à 18 ans et 17 jours, tout juste… C’était contre Biarritz au Michelin, en décembre 2021, quelques mois seulement après son arrivée en Auvergne.

RUGBY. TOP 14. Baptiste Jauneau (ASM), ''il me fait penser à Dupont à ses débuts''"Les carrières ne durent pas longtemps, autant commencer le plus tôt possible ! Pour moi, l’âge ne doit pas être une barrière", en souriait le principal intéressé dans un juron "Mbappesque" l’an dernier, pour Rugbyrama. Ah bon, chef ?

VIDEO. Top 14. L'énorme valise de Baptiste Jauneau façon Antoine Dupont au milieu de la défense rochelaise

Depuis, l’enfant d’Ogeu - un petit village située aux confins des Vallées du Béarn et de la Soule, rendu célèbre notamment par l’eau naturelle qui en tire son nom - a collectionné près de 50 matchs professionnels, impressionné tous ceux qui l’ont affronté par sa densité, sa vista et ses changements de rythme et emmené les U20 vers un titre Mondial. Et sans les blessures à la cheville qui ont freiné sa progression en ce début de saison, on jurerait que l’occitan aurait été appelé en Bleu pour le Tournoi.

Début de saison compliqué





A 20 piges aujourd’hui, et sans se presser, c’est ce qu’il manque à Jauneau désormais, un appel en sélection. Mais celui qui, en signe de la reconnaissance de son talent par Urios, fut (déjà) nommé vice-capitaine de l’ASM en début de saison, sait qu’après avoir brulé les étapes depuis 2 ans, il doit d’abord retrouver ses galons en club. Et des sensations.

XV de France. 10 essais, 111 points : homme du moment, Nolann Le Garrec s’assure-t-il une place pour le Tournoi ?"Je n’ai pas été bon en début de saison. Il n’y a aucune excuse", admettait-il sans langue de bois pour le journal jaune cette semaine. "Mes blessures ont été très dures à encaisser parce que je ne m’étais jamais blessé avant et je n’ai pas pu enchaîner les matchs. Cela a été très dur mentalement mais aujourd’hui, je suis en forme. Je retrouve mes repères, j’ai repris confiance. Je veux jouer comme l’année dernière : simplement et amener le plus de vitesse possible."

CLASSEMENT. Meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est pourtant loin d’avoir le plus gros salaireEt qui sait, s’il nous sort une deuxième partie d’exercice de patron en tant que numéro 1 comme l’an dernier (11 titularisations en 17 matchs et 5 réalisations, entre janvier et mai 2023), le joyau de Clermont sera peut-être invité à aller disputer une tournée en Amérique du Sud cet été. Il faudra également pour cela que l’ASM ne joue pas la prochaine finale du Top 14. Mais quoi qu’il en soit, l’aventure serait belle…