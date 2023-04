VIDEO. Top 14. L'énorme valise de Baptiste Jauneau façon Antoine Dupont au milieu de la défense rochelaise

Le jeune demi de mêlée de Clermont Baptiste Jauneau a réalisé un gros match face au Stade Rochelais ce samedi en Top 14. Une prestation rappelant Antoine Dupont.

RUGBY. Top 14. ''Vous avez raison de le dire mais ça me fait chi* !'', Urios remonté contre ses 3/4Il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné pour Clermont ce samedi sur la pelouse du Stade Rochelais. Les joueurs de Christophe Urios ont monopolisé le cuir, notamment en début de première et de seconde période mais ont manqué de réalisme. Soit tout le contraire des champions d'Europe en titre qui n'ont pas eu besoin de beaucoup de possession pour inscrire trois essais. L'un des satisfactions de l'après-midi se trouve au niveau de la charnière et plus particulièrement au poste de numéro 9. Si Belleau a eu du mal face aux perches, le jeune Baptiste Jauneau a été particulièrement incisif. Auteur du seul essai de l'ASM, le demi de mêlée a fait étalage de ses formidables qualités de vitesse et de punch en seconde période lorsqu'il s'est fait la valise derrière ses gros. Après une première accélération, il s'est retrouvé au milieu de plusieurs défenseurs. Mais il n'a pas paniqué et a utilisé sa puissance pour s'en sortir avant d'être repris à quelques mètres de l'en-but rochelais.