RUGBY. Top 14. ''Vous avez raison de le dire mais ça me fait chi* !'', Urios remonté contre ses 3/4

Christophe Urios n'a pas manqué d'égratigner certains de ses joueurs après la défaite face à Pau en Top 14. Il en attend beaucoup plus de ses trois-quarts.

La semaine dernière en Top 14, Clermont a raté le coche sur la pelouse de Pau en vue de la qualification pour la phase finale. Les Clermontois ont finalement échoué à cinq longueurs des Palois. Ce qui n'a pas du tout été du goût de Christophe Urios. "Comment dans un match avec 70% d'occupation et 70% de possession on arrive à perdre ? Ce n'est pas possible !" Via son site officiel, l'ASM nous rapporte que le technicien n'a pas hésité à lever la voix pour se faire entendre. Il a besoin que ses ouailles lui montre autre chose. Et particulièrement les 3/4. "J'en ai marre de vous entendre dire que nous sommes inoffensifs et en même temps vous avez raison de le dire mais ça me fait chi* !" Selon lui, les lignes arrières ne sont pas au niveau et doivent élever leur de niveau de jeu. Et ce, afin d'être à la hauteur des efforts des avants. Il avait demandé à ces derniers de mouiller le maillot comme on peut l'attendre dans un club comme l'ASM. Aujourd'hui, il semblerait que tout le monde ne soit pas sur le même diapason.

Nos trois-quarts, ces derniers temps, ces derniers matches… ne sont pas assez bons ! Sur les prises de largeurs, sur les courses, sur les choix, sur le rythme et le réalisme, ce n’est pas assez précis !

Dixième au classement, l'ASM n'évolue pas au niveau de ses ambitions et de ses moyens avec seulement neuf victoires après 22 journées. Les Auvergnats n'ont engrangé que trois bonus défensifs et ont encaissé plus d'essais qu'ils n'en ont inscrits. Pourtant, les Jaunards produisent de belles choses et de beaux mouvements. Mais ils manquent de réalisme au moment de terminer les coups. Ce qui a le don d'énerver Christophe Urios. "On doit être plus déterminés, garder les ballons notamment dans cette zone de marque où nous avons encore perdu 7 ballons face à Pau ! Ce n’est pas possible." D'autant que ce qui attend les Clermontois samedi, c'est le champion d'Europe en titre. Un Stade Rochelais qui doit certes s'économiser en vue de sa demie de Champions Cup contre Exeter. Mais qui voudra également faire un match sérieux pour conserver son avance en championnat et sa deuxième place. "Si on est dans l’à peu près, si on manque de précision et qu’on n’est pas capables de garder les ballons cela va nous faire drôle !" Si Clermont venait à faire un coup à la Rochelle, cela pourrait relancer sa fin de saison.