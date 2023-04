TOP 14. Brive, Clermont, Montpellier... Ces équipes qui semblent déjà condamnées !

À déjà 4 journées de la fin du championnat, certaines équipes n'ont plus grand-chose à jouer. Que ce soit dans la course au maintien ou dans celle de la qualification, les espoirs sont minces.

Brive n'a plus qu'un pied en ProD2 !

Avant la rencontre face au Stade Français, les hommes de Patrice Collazo et l'ensemble des supporters brivistes avaient de l'espoir quant au maintien. Cependant, après une énième défaite à domicile, la crainte s'est emparée du Stade Amédée Domenech, qui ne peut que constater les dégâts d'une saison pour le moins pas réussie. Mathématiquement parlant, Brive pourrait se maintenir, mais le destin des Corréziens n'est plus vraiment entre leurs mains. La semaine prochaine, un match décisif à domicile face à Pau sera révélateur de la fin de saison des Coujous. À 8 points derrière l'Usap, le CAB pourrait finir 13 ème dans le meilleur des cas, mais pour cela, les Catalans devront commettre une erreur à domicile. Pour la Section Paloise, le maintien est désormais presque acquis, car la victoire contre Clermont a permis aux coéquipiers de Jordan Joseph de prendre une avance de 13 points sur Brive, et de 5 unités sur Perpignan.

Clermont et Montpellier n'ont plus rien à jouer ?

Tous deux habitués aux phases finales du Top 14, le MHR et l'ASM sont cette saison dans une situation des plus compliquées ! En effet, ces deux équipes sont à la huitième (MHR) et neuvième (ASM) place du Top 14, et sont également éliminées de la Champions Cup et de la Challenge Cup. De plus, ces deux clubs avaient la possibilité de grappiller des points au classement durant la dernière journée, mais ne sont pas parvenus à s'imposer. Pour les Cistes, la défaite face à Castres (19-28) va laisser un goût amer, notamment, car ce match était déjà capital dans la course au Top 6. En cas de succès, les coéquipiers de Paolo Garbisi auraient pu être à 3 ou 4 points du Racing 92, qui est le dernier qualifié. Résultat, Montpellier accuse désormais 8 points de retard, et laisse l'Aviron Bayonnais devant, ainsi que Bordeaux. Cette mauvaise opération intervient au pire moment de la saison, lorsque le club n'a plus d'échéance européenne à jouer, après une élimination cruelle face à Exeter. Pour Clermont, qui a été aussi éliminé en Challenge Cup face aux Scarlets, le match au Hameau face à Pau aurait pu relancer la saison des Auvergnats. Néanmoins, les hommes de Christophe Urios sont tombés sur plus fort qu'eux, et se sont inclinés 23 à 18, après avoir couru après le score durant 80 minutes. Pour les Auvergnats, cette saison est définitivement à oublier, surtout que le prochain match des Jaunards sera sur la pelouse du Stade Rochelais. Quant à Montpellier, la prochaine rencontre des hommes de Philippe Saint-André se déroulera à Bayonne, qui est un concurrent direct aux qualifications, et ce match sera bel et bien le plus important de la saison des champions de France.

