TOP 14. TOULOUSE. Vers une fin de saison pour Ange Capuozzo ?

De nouveau touché à l’omoplate ce dimanche, face à Lyon, Ange Capuozzo pourrait être absent plusieurs semaines.

Sans être alarmiste non plus, Ernest-Wallon a tout d’un coup retenu son souffle. Victime d’un plaquage un peu haut d’un Lyonnais sur l’un de ses premiers ballons du match, Ange Capuozzo restait un genou au sol, grimaçant. Là, l’une des nouvelles coqueluches toulousaines se tenait la même omoplate qui l’avait déjà éloigné des terrains depuis la fin février et ce match face à l’Irlande. Est-ce rechute pour l’international italien, victime d’une fracture pendant le Tournoi ?

RUGBY. Ange Capuozzo forfait pour le reste du Tournoi des 6 NationsPour l’heure, difficile de se prononcer. Mais il semblerait que l’épaule de l’ailier ou arrière de 23 ans ne se soit pas totalement restructurée, lui qui était déjà resté hors des terrains pendant plus longtemps que le verdict annoncé initialement. Si son omoplate avait à nouveau cédé, il faudrait alors compter à minima 6 semaines d’absence, voire 2 mois pour la reprise totale des contacts. Ce qui, a la mi-avril, pourrait signifier une fin de saison prématurée pour l’ancien grenoblois. Capuozzo devrait passer des examens ce lundi pour savoir à quoi s’en tenir. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que l’électron libre n’aura vraiment pas été vernis sur la plan des blessures, pour sa première année en Haute-Garonne (8 titularisations, 4 essais). Tellement regrettable, au vu des frissons ressentis dans Ernest-Wallon a chaque fois qu’il touche le ballon…

VIDEO. Grâce à un doublé tardif de son facteur X Capuozzo, Toulouse prend le bonus face à Montpellier