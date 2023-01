VIDEO. Grâce à un doublé tardif de son facteur X Capuozzo, Toulouse prend le bonus face à Montpellier

Accroché durant plus d'une heure, le Stade Toulousain a su prendre le meilleur sur Montpellier (23 à 9) grâce à deux essais d'Ange Capuozzo en fin de partie.

Qui dit période de doublons dit période de galères à Toulouse plus que nul part ailleurs, vous le savez. Et forcément le premier match de la période, ce dimanche face à Montpellier, n'a pas échappé à la règle. Handicapé par de nombreuses absences et sans buteur de premier choix, les Stadistes ont cravaché pour venir à bout du MHR et son pack très dense. Et si un essai accordé après vidéo à Guillaume Cramont leur permettait d'enfin prendre l'avantage au score en deuxième période, cette partie restait très accrochée jusqu'à la 65ème minute de jeu. Moment où les Stadistes choisissaient une inversion dans le fermé, et le bon choix avec cette passe de Mallia à hauteur pour Ange Capuozzo, qui avait flairé le bon coup et finissait dans l'en-but.

À 18 à 9 désormais, les Toulousains avaient le choix entre assurer la victoire ou se découvrir un petit peu et tenter d'aller chercher le bonus offensif. La deuxième option choisie, les Rouges et Noirs se retrouvaient dans les 22 mètres adverses et sur une attaque grand côté superbement exploitée par des passes dans le bon timing, c'est à nouveau Capuozzo qui se retrouvait décalé, en bout de ligne cette fois-ci. La flèche internationale italienne s'offrait un saut de l'Ange, en coin, pour résister à Reinach et parvenait à inscrire son deuxième essai de la partie. Un essai qui fera qui fera causer et sur lequel nous reviendrons dans un prochain article. Mais l'essai du bonus, donc, pour les Toulousains. Qui à l'aube du début du 6 Nations, comptent 8 points d'avance sur leur premier poursuivant : le Stade Français.

