TOP 14. Une charnière 100 % Bleue et un arrière de feu : le XV rochelais pour 2025/2026 a de la gueule

Après un été agité, le Stade Rochelais va aborder la saison 2025/26 avec un XV de départ remodelé. Entre départs majeurs et recrues ciblées, le visage de l’équipe type a changé.

L'été rochelais a été riche en mouvement. La formation maritime a en effet vu partir de nombreux joueurs. Et non des moindres puisque Kerr-Barlow a rejoint le Stade Français à l'instar de Thierry Païva. De son côté, Brice Dulin a pris sa retraite à 35 ans.

Une rotation rochelaise impactée

Ronan O'Gara a également vu partir Teddy Thomas et Georges-Henri Colombes au Stade Toulousain. Des départs qui vont peser dans la rotation rochelaise. Et ce, malgré les arrivées puisque la direction maritime n'a recruté que quatre joueurs. XV de France. Rugueux, volontaire, lucide : Bourgarit revient de loin mais la route vers l'Australie est (encore) longueLe jeune arrière Pacome en provenance de Colomiers, Lagivala de Mont-de-Marsan et surtout Niniashvili (Lyon) ainsi que le demi de mêlée du XV de France Nolann Le Garrec. A 23 ans, le numéro 9 a fait le choix fort de quitter le Racing 92.

Il débarque à La Rochelle avec beaucoup d'envie. Et devrait être associé à un autre Tricolore, Antoine Hastoy. Un peu comme à Toulouse et à Bordeaux, le Stade Rochelais aura sa charnière 100 % internationale française.

Un XV de départ solide

Il ne fait aucun doute sur le fait qu'il sera titulaire. Avec un Berjon appelé à avoir du temps de jeu lors des fenêtres internationales. On ne voit également pas ROG se priver du talent de Niniashvili à l'arrière. A 22 ans, l'ancien lyonnais est un des meilleurs à son poste en TOP 14. TOP 14. Neymar du rugby ? Le Garrec comparé à une star du foot après sa simulationDevant, la présence d'Atonio dans le XV de départ peut se poser. Mais son expérience et son leadership pèsent dans la balance. Surtout que son remplaçant annoncé est parti à Toulouse. Le retour de Bourgarit au talon va faire du bien aux Rochelais.

Sans oublier la montée en puissance du Tricolore Oscar Jegou dont le temps de jeu devrait être très important cette saison. Et ce, même s'il devrait être appelé par Galthié pour les tests et le Tournoi à l'instar d'Alldritt, Wardi et Le Garrec.