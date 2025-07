TOP 14. Découvertes archéologiques obligent, l'ASM privé de sa ''cité du Rugby'' ?

L'ASM avait annoncé, en février dernier, son futur complexe sportif. Mais des récentes découvertes archéologiques pourraient perturber les travaux.

L'heure est au changement à l'ASM. Le club auvergnat a récemment annoncé la construction de sa cité du rugby, un énorme complexe sportif censé réunir tout le club.

Mais des récents vestiges archéologiques, découverts au moment de construire les fondations, pourraient bien perturber la construction. Le projet doit être livré pour juillet 2026.

𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗧𝗘 𝗗𝗨 𝗥𝗨𝗚𝗕𝗬 : un projet unique en France

Un projet a minima modifié

La construction du tout nouveau complexe sportif de l'ASM a débuté depuis l'annonce du projet en février dernier, et viennent déjà les premières complications. D'après Ici Clermont-Ferrand, des vestiges archéologiques ont été découverts au moment de creuser les fondations.

Une annonce qui pourrait bien perturber la suite des travaux. Un diagnostic devrait être effectué et il existe deux solutions au problème. Soit l'analyse révèle que les vestiges sont assez bien conservés et qu'ils représentent un intérêt scientifique, auquel cas des fouilles archéologiques devraient avoir lieu et le chantier prendrait beaucoup de retard. Soit, les fouilles ne sont pas nécessaires et l'ASM doit seulement changer le type de fondation dans son projet, afin de traumatiser le sol le moins possible et de préserver les vestiges archéologiques.

Cependant, la première option est assez rarement décidée. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que des vestiges archéologiques sont découverts dans ce quartier des Gravanches à Clermont-Ferrand. Au moment de s'implanter dans le coin, Ikéa avait découvert des vestiges, mais des fouilles n'avaient pas été nécessaires. L'entreprise suédoise avait donc simplement modifié son projet et laissé les vestiges sous terre.

Tout le club réuni en un même lieu

Devant être délivré pour juillet 2026, d'après la date communiqué par l'ASM, la cité du rugby auvergnate devrait réunir l'ensemble du club dans un même complexe. Aussi bien les jeunes que les professionnels, féminins et masculins.

Ce grand complexe devrait contenir plus de 63 000 m² de terrain et 4 500 m² de locaux sportifs. Aujourd'hui séparé en 5 site, l'ASM sera désormais réuni en un même lieu. Un projet qui doit coûter 19 millions d'euros au club auvergnat.

