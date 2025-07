ALL BLACKS. ''Il est très désagréable à prendre'' : Tavatavanawai, un nom imprononçable et les percus' de Tuisova

Prenez votre respiration et demandez conseil à Marc Lièvremont : Timoci Tavatavanawai devrait être titulaire face au XV de France ce samedi.

Cela fait désormais 3 ans qu’on vous parle de lui sur notre site. Il est Fijdien, est passé de l'aile au centre, pèse près de 110kg et met des culs à tout le monde : vous pensez à ? Josua Tuisova ? Eh non ! Car le principal intéressé n'a que 27 ans et vient finalement de faire ses débuts internationaux sous le maillot des All Blacks.

Prenez votre respiration et demandez conseil à Marc Lièvremont, il s'agit de Timoci Tavatavanawai. Lui ? Comme "Josh", il a d’ailleurs effectué une prise de masse digne des plus solides bodybuilders (de 70 à 106kg à base de 8 œufs au petit-dej’ et de protéines) pour aujourd’hui ressembler à une table-basse qui aurait mangé une haltère (1m75 pour 106kg).

"Ils se ressemblent, franchement : bas sur pattes, très solides… détaille le 3/4 des Bleus Nicolas Depoortere au Midi Olympique, qui a dû se le coltiner quelques fois le week-end dernier. En clair, le nouveau centre des All Blacks est très désagréable à prendre mais moi, j’ai toujours aimé défendre. Je vais m’adapter."

Titulaire samedi ?

Il est vrai que le Bordelais (1m94 pour 100kg) est un sacré défenseur. Et tant mieux ! Car ce samedi, pour le dernier test de la tournée d’été face aux All Blacks, Tavatavanawai pourrait être titulaire au centre.

Le week-end dernier, celui qui fut international U20 avec les Fidji a concassé du tricolore grâce à la puissance de ses charges. Dynamique, dur comme un bout de bois, "Jim" n’a franchement pas drôle, au milieu du terrain, où il aime aussi beaucoup aller gratter les ballons.

Dans un profil bien plus proche du sol que le géant Jordie Barrett (1m96), l’ancien des Moana Pasifika devrait donc faire partie des éléments à surveiller à Hamilton, samedi. Avant de peut-être marcher dans la lignée des Sivivatu, Rokocoko et consorts, pour ne pas être seulement le All Black d’un soir. C’est tout ce qu’on lui souhaitera... après le 3ème test-match !