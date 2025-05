TRANSFERT. TOP 14. Un 3-en-1 fidjien venu du XIII dans le viseur de Castres

Vuate Karawalevu, international fidjien à XV et à XIII, est dans le viseur du Castres Olympique. Un joueur spectaculaire, capable d’évoluer à plusieurs postes.

Un profil polyvalent qui coche beaucoup de cases

Selon plusieurs sources concordantes, dont le Midi Olympique, Castres est en discussions avancées avec l'international fidjien Vuate Karawalevu. Et ce n’est pas une simple rumeur de fin de saison.

Avec le décès tragique de Josaia Raisuqe, la retraite annoncée de Julien Dumora et l'incertitude autour de l'avenir d'Antoine Zeghdar, le CO doit s'activer pour étoffer sa ligne de 3/4. Et le Fidjien pourrait bien être le profil idoine malgré l'arrivée de l’ailier Adam Vargas (Valence-Romans).

Karawalevu (1,87 m pour 94 kg) est capable d’évoluer à l'ailier, au centre comme à l’arrière. Passé par le rugby à XIII, le joueur de 24 ans a basculé à XV avec les Fijian Drua, franchise engagée en Super Rugby Pacific. Il était également de la coupe du monde à XIII en 2021.

Un parcours à la fidjienne : instinctif, spectaculaire, déroutant. Titulaire avec les Fidji lors de la victoire historique au Pays de Galles en novembre 2024, il incarne cette nouvelle vague d’internationaux fidjiens capables de s’adapter très vite au haut niveau. A Castres, il pourrait retrouver Leone Nakarawa et Vilimoni Botitu.

Castres prépare déjà la suite

Les discussions entre Karawalevu et Castres auraient démarré depuis plusieurs semaines, selon le Fiji Sun. Rien n’est encore signé, mais l’intérêt serait réciproque. Le CO, qui a déjà pioché dans le Pacifique ces dernières saisons, cherche à injecter de la vitesse et du danger sur les extérieurs, dans une logique de renouvellement.

À 24 ans, le Fidjien a encore une large marge de progression. Avec ses appuis courts, sa lecture du jeu et son tranchant sur les un-contre-un, il pourrait rapidement s’imposer dans le paysage du Top 14. Reste à savoir si les discussions iront au bout.

Si la signature se concrétise, Karawalevu marcherait sur les traces de plusieurs de ses compatriotes passés eux aussi du XIII au XV avant de briller en France. Et avec la Coupe du monde 2027 en ligne de mire, poser ses valises à Pierre-Fabre pourrait être un joli tremplin.