RUGBY. 4 clubs disparaissent, ce championnat pro continue sa descente aux enfers

Après huit saisons d’existence, la Major League Rugby perd quatre nouveaux clubs en l’espace d’un été, onze écuries ont déjà mis la clé sous la porte depuis 2018.

Étendard du développement du rugby à l’international de la dernière décennie, les États-Unis tiennent plus de l’épouvantail désormais. Alors que sa huitième saison s’est clôturée en juin dernier, plus d’un tiers des équipes qui ont participé au dernier exercice de Major League Rugby devraient cesser leurs activités. Quatre franchises ne postulent plus pour la saison 2026, selon America Rugby News.

Dernière en date à jeter l’éponge, les Miami Sharks ont réussi à subsister durant seulement deux saisons dans le championnat professionnel américain. Ils avaient en effet intégré le projet à l’été 2024. Ainsi, l’équipe basée en Floride est la onzième formation à abandonner le projet de ce championnat (trop) ambitieux dans un pays où un autre ballon ovale est roi.

L'Amérique du Sud, ce continent qui veut développer son rugby - Loin des Bleus, près du cœur #16

Quelques semaines avant, les NOLA Gold, de la Nouvelle-Orléans, ont aussi indiqué qu’ils cessaient leurs activités en MLR. Entraînée par le Français Nicolas Godignon et comptant les ex-internationaux Bleus Kélian Galletier (6 caps) et Xavier Mignot (1 cap) dans ses rangs, cette franchise était l'une des quatre dernières structures "fondatrices" de la compétition à être encore en lice la saison dernière.

En parallèle, une autre équipe présente depuis les débuts de la MLR a déclaré arrêter de se développer sous sa forme actuelle, en accord avec son rival local. Ainsi, le San Diego Legion et le Los Angeles RFC fusionnent pour devenir l’équipe California Legion. Cette dernière devrait compter parmi les huit participants attendus pour la saison 2026, en Amérique du Nord.

Les USA, une nouvelle grande puissance du rugby ou simple illusion ? - Loin des Bleus, près du cœur #19

La MLR, des promesses au désastre

Lancé en grande pompe en 2018, ce championnat compte désormais plus d’équipes disparues que de formations engagées. Depuis 2020, les Colorado Raptors, les Austin Gilgronis, les Los Angeles Giltinis, les Toronto Arrows, le Rugby United New York, le Rugby ATL et les Dallas Jackals ont baissé pavillon, en plus des quatre participants cités précédemment.

Dans un pays amateur de sports, mais pas n’importe lesquels, le pari était osé, mais largement soutenu par les institutions internationales. Pour encourager l’investissement dans l'ovalie aux États-Unis, World Rugby a notamment confié l’organisation de la Coupe du monde 2031 au pays de l’Oncle Sam. Cette initiative a pris un sacré coup de vieux, sans être épargnée par le COVID-19.

VIDEO. Plus gaillard que Meafou, on a retrouvé cet animal de 145kg qui avait échoué au Stade Toulousain

La Major League Rugby voulait s’inspirer de ce qu’avait réussi à faire la Major League Soccer, son équivalent du football, sur ces dernières décennies. Résultat des courses, le championnat semble survivre artificiellement sur les promesses liées à une hypothétique rentabilité future et aux investissements pour le mondial 2031.

En septembre 2024, le président de la FFR Florian Grill évoquait le développement du rugby aux USA, dans un entretien accordé à Gauthier Baudin. Il pointait du doigt une incohérence dans les choix de financement. “World Rugby parle de mettre 200 millions € pour développer le rugby aux États-Unis. Cependant, quand vous savez que le basket là-bas pèse 10 milliards et que le football américain pèse encore plus… Bon, 200 millions, c'est une goutte d'eau dans un océan”, arguait-il en mettant en avant d’autres zones du globe, comme l’Amérique du Sud et l’Afrique.

Coupe du monde - L'édition 2027 pour l'Australie, 2031 pour les Etats-Unis ?