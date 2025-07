Vos matchs de rugby France / Nouvelle-Zélande et Australie / Lions Britanniques à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Entre tournées d'été, Lions, Coupe du monde U20 et qualifications africaines à la prochaine Coupe du monde, le rugby s'invite partout ce week-end.

Pas de repos pour le rugby et les internationaux. Du moins pas pour le moment. Si la tournée estivale des Bleus s'achève ce samedi, celle des Lions britanniques et irlandais entre dans sa partie la plus palpitante.

Les autres tests, de l'Argentine ou de l'Afrique du Sud se poursuivent également. La Coupe du monde U20 rend son verdict ce week-end, tout comme la Rugby Africa Cup, tournoi délivrant une place qualificative pour la prochaine Coupe du monde en Australie.

France / Nouvelle-Zélande : la dernière danse

Après un premier test haletant et un second déséquilibré, les Bleus doivent réagir pour espérer ramener une victoire de Nouvelle-Zélande. Fabien Galthié pourra, pour cela, s'appuyer sur les retours de Mickaël Guillard, Alexandre Fischer et Gaël Fickou notamment, d'après les dernières informations.

En face, les All Blacks seront privés de leur troisième ligne Tupou Vaa'i et de Scott Barrett, mais pourront compter sur le retour de Sevu Reece. Le coup d'envoi est prévu à 9h05, à Hamilton.

Les Bleus et les All Blacks ne sont pas les seuls à jouer. L'Afrique du Sud poursuit sa tournée estivale, préparant le Rugby Championship, tout comme l'Argentine. Ils seront opposés respectivement à la Géorgie et à l'Uruguay.

Test matchs Samedi 19 juillet 2025 9h05 - France - Nouvelle-Zélande (Canal+)

- France - Nouvelle-Zélande (Canal+) 17h00 - Afrique du Sud - Géorgie (Canal+Sport)

- Afrique du Sud - Géorgie (Canal+Sport) 21h30 - Argentine - Uruguay (Canal+Sport)

Début pour les Lions, fin pour les U20

À la différence des Bleus, les Lions britanniques et irlandais débutent leur tournée. Non pas que les matchs joués précédemment étaient anecdotique, mais ceux qui comptent vont commencer. Un premier test face à l'Australie qui se déroulera à Brisbane.

Test matchs des Lions Samedi 19 juillet 12h00 - Australie - Lions britanniques et irlandais (La Chaîne L'Équipe)

Malgré la défaite des Bleuets face aux Baby Blacks en demi-finale de la Coupe du monde U20, l'aventure n'est pas finie pour nos jeunes français. Il reste un match à jouer pour la 3e place, tandis que la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affronteront pour le titre mondial.

Coupe du monde U20 - Finale et petite finale Samedi 19 juillet 2025 18h00 - France - Argentine (L'Équipe) (Petite finale)

- France - Argentine (L'Équipe) (Petite finale) 20h30 - Nouvelle-Zélande - Argentine (L'Équipe) (Finale)

Enfin, comme le rugby ne s'arrête jamais, les matchs s'enchaînent également. En Afrique cette fois-ci, car la Rugby Africa Cup 2025 va délivrer son vainqueur, qui sera d'office qualifié pour la Coupe du monde 2027 en Australie. Toute la journée, vous pouvez aussi profiter des matchs de classement de cette compétition, gratuitement sur la chaîne youtube Rugby Afrique.

