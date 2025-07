Lourdement battu, le XV de France inquiété au classement World Rugby ?

Après un sérieux revers à Wellington (43-17), le XV de France perd quelques dixièmes de point au classement World Rugby.

À Wellington, le trajet en bus vers l’hôtel ne sera sûrement pas très animé. Pour cause, ce samedi 12 juillet, le XV de France s’est incliné face aux All Blacks sur le score impressionnant de 43 à 17. Cette défaite est un nouveau record sous l’ère Galthié. Cependant, est-ce que ce revers aura une conséquence directe sur le classement World Rugby ?

Le XV de France rattrapé ?

Avec cette défaite en Nouvelle-Zélande, de 26 points d’écart, le XV de France compte 88.16 unités et perd ‘seulement’ 0.74 point au classement. Ces quelques centièmes s’ajoutent au 0.62 point perdu après la première rencontre. En cas de troisième revers, l’équipe frappée du coq pourrait perdre jusqu’à 1.87 point sur l’ensemble du voyage réalisé en Nouvelle-Zélande.

Actuellement et depuis de longs mois, le XV de France se rapprochait petit à petit du podium. Dominé par l’Afrique du Sud (92.78), son dauphin est la Nouvelle-Zélande (90.98) et l’Irlande (89.83) complète ce trio. La France, elle, se situe non loin et pourrait espérer arriver dans ce groupe en cas de victoire retentissante le 19 juillet prochain.

Ainsi, l’impact de ce revers conséquent n’est pas direct. Non, mais il offre peu de sécurité aux Bleus. En clair, le XV de France reste quatrième au classement mondial, même après cette défaite cinglante. Les Tricolores ne perdent pas de place, pour l’instant, mais pourraient être sérieusement inquiétés d’ici à la fin du mois de juillet. Les autres rencontres de cette fenêtre internationale estivale ont leur importance.

Pour cause, si l’Angleterre s’impose de nouveau contre l’Argentine, elle pourrait se retrouver à seulement six centièmes de la France au classement mondial. De plus, le XV de la Rose clôture son aventure de l’autre côté de l’Atlantique par un match aux États-Unis, contre lesquels ils sont largement favoris. Ainsi, en cas de troisième défaite, le rugby hexagonal descendrait possiblement à la cinquième place.

Un classement déterminant

En vue de la prochaine Coupe du monde, qui se jouera en 2027 en Australie, le XV de France doit terminer au moins à la sixième place du classement World Rugby, avant la fin d’année 2025. Pour cause, le tirage au sort des poules du prochain mondial se fera en début d’année 2026, quand toutes les équipes participantes seront connues. Cette édition se jouera à 24 équipes, réparties en six poules de quatre nations chacune.

Ainsi, les six premières équipes au classement World Rugby ont peu de chance de rencontrer un prétendant sérieux au titre, s’ils sont têtes de série. Pour le moment, les sixième et septième places de l’échelon mondial sont respectivement occupées par l'Argentine (82.98) et l'Australie (82.08), qui vient de doubler l'Écosse vaincue par les Fidji. À noter que ces deux sélections n’ont pas encore joué le Rugby Championship, pouvant leur apporter de nombreux points en cas de bonne campagne.

