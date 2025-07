RUGBY. France – Argentine U20 : des duels d’avenir et une demi-finale en ligne de mire

France – Argentine U20, c’est ce mercredi soir à Vérone. Un choc décisif entre deux nations invaincues, où le résultat comptera autant que la manière.

Des adversaires d’un soir, mais bientôt partenaires

France – Argentine U20, ce n’est pas seulement une bataille pour la première place du groupe B. C’est aussi un rendez-vous entre jeunes pousses appelées à se retrouver rapidement en Top 14. À commencer par le duel en première ligne entre Mohamed Megherbi (Toulouse) et Tomás Rapetti, futur pilier droit du Stade Toulousain. Le Pumita, passé par Alumni en Argentine, a brillé face au pays de Galles et s’est imposé comme l’un des cadres de la mêlée.

Même ambiance côté Stade Rochelais, où Charles Kanté Samba va croiser la route de Álvaro García Iandolino et Gael Galván, deux recrues des Maritimes. Le premier, deuxième ligne remplaçant, et le second, pilier droit de 137 kg, seront alignés ce soir à Vérone. À Bayonne, c’est Alejandro Barrios, impressionnant deuxième ligne d’1,01 m et 135,5 kg, qui fera sa première apparition dans ce Mondial, face à ses futurs coéquipiers Tom Levêque et Baptiste Tilloles.

🔥 𝑵𝒐𝒔 𝑩𝒍𝒆𝒖𝒆𝒕𝒔 𝒏’𝒐𝒏𝒕 𝒓𝒊𝒆𝒏 𝒍𝒂̂𝒄𝒉𝒆́ .ᐟ

Menés à la pause, ils ont su renverser le Pays de Galles pour aller chercher une 2e victoire dans le Championnat du Monde U20 !



🔜 Dernier match de poule mercredi à 20h30 contre l’Argentine ! 🇦🇷 #FranceU20



Le résumé… pic.twitter.com/ZY7GXI8fP2 July 6, 2025

Duel sous tension : les clés d’un match couperet

Sportivement, l’équation est simple. Les deux équipes comptent 10 points, mais la France possède un meilleur goal-average général (+52 contre +10). Cela signifie que le vainqueur du match sera qualifié pour les demi-finales en tant que premier de la poule.

Mais en cas de défaite, les calculs s’invitent :

Si la France prend au moins un bonus (offensif ou défensif), elle devrait terminer meilleure deuxième et valider son ticket.

(offensif ou défensif), elle devrait terminer meilleure deuxième et valider son ticket. En cas de défaite sans bonus , tout dépendra des résultats dans les autres groupes :

, tout dépendra des résultats dans les autres groupes : Si l’ Angleterre bat l’Australie avec bonus dans la poule A, il faudra surveiller le goal-average.

bat l’Australie avec bonus dans la poule A, il faudra surveiller le goal-average.

Dans la poule C, l’Irlande doit battre la Nouvelle-Zélande avec bonus sans que les Baby Blacks ne prennent deux bonus… autant dire un scénario peu probable.

Une rencontre ouverte, entre puissance et flair

Sur le terrain, les clés seront dans la conquête et le jeu au pied. Les Pumitas ont montré une grosse agressivité autour des zones de ruck, tandis que les Bleuets ont brillé jusqu’ici par leur capacité à jouer debout, avec des enchaînements rapides et une charnière en confiance. Antoine Deliance, capitaine et plaque tournante du jeu tricolore, aura un rôle crucial pour mener son groupe et gérer les temps faibles.

Du côté des Argentins, attention à la densité physique dans les zones d’impact et à leur capacité à renverser le jeu grâce à un axe 10-12-13 très dense, et des individualités en feu comme le demi de mêlée Corletto ou le centre Ledesma.

Verdict ce soir à 20h30 sur La chaîne L’Équipe. Une place dans le dernier carré est à prendre.