VIDEO. 42 723 fans, 69 points, 1 démonstration : l’Angleterre lance (fort) sa Coupe du monde

Devant 42 723 spectateurs, l’Angleterre a lancé sa Coupe du monde avec une démonstration XXL face aux États-Unis (69–7). 11 essais, une affluence record, et un signal fort envoyé.

Début réussi pour les Red Roses

Ce vendredi soir à Sunderland, l’Angleterre, pays hôte, n’a laissé aucune place au suspense en ouverture de la Coupe du monde de rugby féminin. Une victoire écrasante 69‑7 contre les États-Unis au Stadium of Light, devant 42 723 spectateurs. Un record absolu pour une Coupe du Monde féminine. Dès le coup d’envoi, on sentait que c’était LA soirée à ne pas manquer.

Le démarrage est hésitant : en‑avant, passe approximative… mais Sadia Kabeya redresse vite le tir avec un premier essai à la 9ᵉ minute. L’action magique arrive peu après : une chevauchée de 80 m conclue par Ellie Kildunne, sacrée meilleure joueuse du monde en 2023.

La réplique américaine arrive par Erica Jarrell‑Searcy, qui transperce la défense anglaise pour offrir un essai mérité. Mais la réponse est immédiate et les Anglaises prennent le large.

Deuxième mi‑temps : le rouleau compresseur

Le retour des vestiaires tourne au récital : sept essais supplémentaires, les Américaines, courageuses, finissent épuisées sous les coups d’une machine bien huilée. Ellie Kildunne brille avec deux essais et fait preuve d’altruisme en refusant le triplé pour offrir le ballon à ses partenaires.

John Mitchell (Angleterre) souligne le besoin de « lancer le tournoi » et d’exigence pour la suite. De son côté, Sione Fukofuka (USA) retient « l’intention » et « l’engagement » de ses joueuses, fières d’avoir tenu jusqu’à la 81ᵉ minute malgré la démonstration d’ensemble des numéro 1 mondiales.

Cette affluence record de 42 723 spectateurs dépasse celle de l’édition 2021 (42 579) en Nouvelle‑Zélande, un symbole fort d’un engouement grandissant pour le rugby féminin. L’Angleterre défiera l’Australie le 30 août à Northampton, tandis que les USA, dos au mur, affronteront les Samoa le même jour à York dans un duel décisif pour rester en course pour les quarts.

Un lancement en fanfare pour ce Mondial : les Red Roses, plus que jamais favorité pour le titre, ont imposé leur puissance et leur maîtrise technique, l’ambiance était électrique, et la Coupe du Monde se promet déjà épique. Une performance qui met tout le monde dans l’ambiance.