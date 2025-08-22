TOP 14. ''Je ne veux pas être un mercenaire'', tout donner à Pau pour prétendre au XV de France

Après deux saisons difficiles au Racing 92, Thomas Laclayat a choisi Pau pour relancer sa carrière et viser l’équipe de France. Le pilier droit veut s’imposer et prouver son talent sur le terrain.

"Je ne veux pas être un mercenaire"

Après deux saisons compliquées au Racing 92, Thomas Laclayat a décidé de prendre un nouveau virage. À 27 ans, le pilier droit international (1 sélection) a quitté les Hauts-de-Seine cet été pour rejoindre la Section Paloise, convaincu d’y trouver l’environnement idéal pour repartir de l’avant.

Arrivé en 2023 à Paris après avoir explosé à Oyonnax, le Bressan avait signé sur le long terme au Racing 92. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. "J’avais envie de tenter un nouveau défi après deux saisons mitigées au Racing. Avoir un nouveau projet qui se présente m’a permis de saisir l’opportunité de partir", confie-t-il à La République des Pyrénées. Pau a sorti le carnet de chèques pour racheter ses deux années de contrat, preuve de la confiance placée en lui.

Je ne veux pas être un mercenaire qui change de maillot tous les deux ans pour aller au plus offrant.

Objectif : s’imposer et retrouver les Bleus

Laclayat ne cache pas ses ambitions : "Je voulais m’imposer et être numéro 1 dans un club de Top 14. Je n’y suis pas arrivé mais c’est ce que j’espère réussir à faire à Pau. Et ensuite, prétendre à l’équipe nationale si j’ai un assez bon niveau en club." Le discours est clair : à la Section, il ne vient pas pour faire de la figuration. Son profil de pilier explosif, solide sur les rucks et capable de gratter, correspond parfaitement aux attentes du staff béarnais.

Séduit par l’énergie insufflée par Sébastien Piqueronies, le pilier se dit rassuré : "Les joueurs sont derrière lui donc ça me rassure de voir que l’équipe et le staff vont dans le même sens." Avec un effectif jeune et prometteur, Pau a montré la saison dernière qu’elle pouvait bousculer les cadors du Top 14. L’arrivée d’un joueur de caractère comme Laclayat s’inscrit dans cette logique de montée en puissance.

Laclayat a également été sensible à l’environnement. "Pau me suit et me veut depuis longtemps donc j’avais envie de venir tester, d’autant que j’ai eu des bons retours des joueurs que je connaissais, avec un territoire qui vit pleinement rugby." Dans un Béarn attaché à ses valeurs, il trouvera sans doute un public prêt à s’enflammer pour ses charges et ses grattages décisifs.

Pas de grandes envolées, mais l’efficacité

Côté jeu, Laclayat connaît ses forces : "Mon gabarit fait que j’arrive rapidement à attaquer le ballon et que c’est difficile de me bouger une fois que je suis sur le ruck. […] Pour mon côté marqueur d’essais, ce ne sont jamais de grandes envolées." Mais qu’importe la manière : pour Pau, un mètre gagné ou une pénalité arrachée au sol peuvent valoir de l’or.

En rejoignant la Section, Thomas Laclayat s’offre bien plus qu’un simple transfert : une vraie chance de relancer sa carrière et de retrouver l’équipe de France. À 27 ans, l’heure est venue de prouver qu’il peut redevenir le pilier qui avait tant fait parler de lui à Oyonnax. Et au vu de sa motivation, Pau pourrait bien être le théâtre de cette renaissance.