VIDEO. 140kg les doigts dans le nez : Reprise de la MUSCUU en douceur pour le soldat François Cros
François Cros prouve qu’il est aussi un client en salle de musculation. Screenshot : Stade Toulousain
Fidèle soldat aux bonnes mains sur le terrain, François Cros prouve qu’il est aussi un client en salle de musculation.

Cette semaine, le Stade Toulousain est en Bretagne pour effectuer son stage de préparation en vue de la saison 2025/2026 à venir.

Ce jeudi, la maison rouge et noire affrontera même le RC Vannes pour son premier match amical de l'année. Dans un stade du Roudourou qui affichera complet, même un soir de semaine…

François Cros n'a rien perdu pendant l'été

Pendant ce temps, chaque matinée, le groupe s’adonne à des exercices prévus par le staff technique et les préparations physiques, que ce soit des skills, du travail des attitudes au contact, du jeu avec consignes ou de la musculation.

Eh oui, la muscu, passage obligatoire pour tous les rugbymen qui veulent correctement se préparer, aujourd’hui. Et du côté du Stade Toulousain, puisque Santiago Chocobares est retenu avec la sélection argentine en ce moment, la voie est libre pour impressionner les collègues.

Ce mercredi, c’est la performance de François Cros partagée qui a beaucoup fait réagir au moment de son partage sur les réseaux sociaux par le club. On y voit en effet le numéro 6 de 31 ans (1m90 pour 107kg) faire 3 répétitions à 140kg au développé-couché sans trop souffrir.

Rien de trop impressionnant pour un 3ème ligne à ce niveau-là, mais cela montre bien que nos amis les joueurs de Top 14 ne sont pas des humains comme les autres…

On se souvient par exemple qu'il y a 2 ans, l'ancien flanker du Stade Français Julien Ory avait notamment passé une barre à 200 kg sur ce même exercice. 3 fois (Benoît Paillaugue) rien…

On se souvient par exemple qu’il y a 2 ans, l’ancien flanker du Stade Français Julien Ory avait notamment passé une barre à 200 kg sur ce même exercice. 3 fois (Benoît Paillaugue) rien…

