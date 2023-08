TOP 14. VIDÉO. Transcendé par ses coéquipiers, Julien Ory impressionne en tapant une barre à 200kg

Connu pour son punch et son appétence pour la MUSCUUU, Julien Ory a soulevé 200kg ce lundi, à l’entraînement.

Plus qu’une grosse quinzaine de jours avant la reprise du Top 14 ! Cela fait donc désormais plusieurs semaines que les joueurs de l’Hexagone suent à grosse goutte pour se préparer au mieux physiquement en vue de la saison à venir.



Cardio, séances avec ballon, stages de cohésion… tout y passe pour tirer les individus et les groupes vers les sommets. Et la musculation aussi.



Si tout joueur professionnel est aujourd’hui obligé de passer par là, certains se régalent plus que d’autres à soulever de la fonte. Et c’est notamment le cas du 3ème ligne du Stade Français Julien Ory, connu pour ne pas être du genre à faire dans la finesse.

VIDEO. À 100 jours du Mondial, ''THE TONGAN THOR'' Taniela Tupou plie des barres à squats à la muscuCe lundi, dans la salle du club, l’ancien toulonnais a fait parler ses vérins pour soulever ce qui doit probablement constituer un record pour lui, à en croire l’attente et la réaction de ses coéquipiers sur la vidéo.



Malgré les 200kg présents sur la barre de développé couché, le flanker de 26 ans est parvenu à faire une répétition complète, soutenu mentalement par les siens. Une véritable prouesse pour un garçon pesé tout juste au-dessus des 95kg.

En espérant que sa forme physique et sa puissance lui servent à enchaîner en 2023/2024, lui qui entre les choix du coach et les blessures, n’avait pris part qu’à 7 matchs (3 titularisations) la saison dernière…