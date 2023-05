VIDEO. À 100 jours du Mondial, ''THE TONGAN THOR'' Taniela Tupou plie des barres à squats à la muscu

Alors qu'il rééduque sa jambe après sa rupture d'un tendon d'Achille, le pilier des Wallabies Taniela Tupou ne le fait pas avec des élastiques, mais avec des barres à plus de 200kg.

Ah les rugbymen et la musculation... De nos jours, alors que soulever de fonte est aujourd'hui complètement rentré dans les moeurs, certains sont devenus de vrais experts du domaine. L'on pense à l'athlète Maxime Machenaud ou encore à l'ancien 3ème ligne du RCT notamment, Gerhard Vosloo, aujourd'hui reconverti dans le milieu du fitness. La muscu, un très bon moyen de montrer aussi qu'on est grand, qu'on est fort, et qu'on soulève plus que son concurrent du poste. Un très bon moyen pour chambrer, aussi...

TOP 14. Qui l’eût cru ! Un Toulonnais obligé de lever le pied à la musculationReste que certains ont beau passer l'essentiel de leurs temps dans les salles de musculation, jamais ils ne plieront des barres comme certaines forces de la nature que seul le rugby est capable de nous proposer. Citons l'exemple du pilier moldave de Mont-de-Marsan Gheorghe Gajion, qui a déjà passé une barre à 230kg au développé couché. Ou encore d'Andrew Porter, le poulagasse irlandais (1m85 pour 128kg), dont le record au squat s'établierait à 325kg. À ce petit jeu, l'Australie tient aussi dans ses rangs un garçon qui flirte avec les mêmes standards sous la barre. En l'occurrence, vous aurez bien compris que notre regard se tourne vers Taniela Tupou, le pilier droit des Wallabies et des Reds. Véritable titan aux cuisseaux démesurés, le garçon d'origine tongienne est aussi effrayant sur ses prises de balles sur le pré que ses poussées en salle.

VIDÉO. OUCH ! Taniela Tupou démolit Lavanini d'un plaquage dévastateurActuellement en rééducation à la suite d'une rupture d'un tendon d'Achille, celui qui vient de fêter ses 27 ans met tout en place pour être de retour sur les terrains cet été, et postuler pour le Mondial. Alors qu’il devrait reprendre la course d’ici la fin mois, le futur joueur des Melbourne Rebels travaille à renforcer sa jambe blessée, en ce moment. Mais bien sûr, pas comme le commun des mortels le ferait… Cette semaine, en salle de musculation, Tupou faisait des exercices de fentes (squat plus ou moins sur une jambe) avec une barre sur les épaules à plus de 200kg. Sans blague.

Light work 😳



We can't wait to see Taniela Tupou back on the field soon! pic.twitter.com/QuUoMeG6Ne — RUGBYcomau (@rugbycomau) May 24, 2023

Ce qui prouve deux choses : petit un que le golgoth (1m78 pour 132kg) devrait arriver drôlement en forme pour les matchs de préparation cet été. Petit deux qu’on ne sait pas toujours pas ce que mangent les Tongiens au petit-déjeuner, mais qu’on aimerait bien connaître la recette, pardi !