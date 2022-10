TOP 14. Qui l’eût cru ! Un Toulonnais obligé de lever le pied à la musculation

En club, il y a ceux qui poussent comme des dingues à la salle, et ceux qui n'en n'ont pas besoin... Dany Priso est de ceux-là. Schwarzy n'a qu'à bien se tenir.

On le sait, de nos jours, la prime est davantage donnée à des physiques athlétiques et avec un ratio puissance/déplacement optimal, qu'à du physico-physique, comme c'était encore le cas dans un passé pas si lointain. Résultat, nombreux sont les joueurs à devoir s'affûter pour exister au plus haut niveau, comme l'ont par exemple fait Uini Atonio ou Paul Willemse, pour atteindre l'équipe de France. L'objectif d'un certain Meafou, dans les prochains mois...

TOP 14. Paul Willemse vs Emmanuel Meafou : tremblement de terre en vue au GGL StadiumDans le même sens, en club, les joueurs sont pesés chaque semaine et certains doivent souvent limiter la taille de leurs assiettes pour ne pas flirter avec le surpoids. Pour d'autres, comme ce fut autrefois le cas avec Alesana Tuilagi ou Camille Chat et Josua Tuisova plus récemment, la consigne est plutôt de calmer ses ardeurs en salle de musculation. Sous peine "d'exploser", comme on dit dans le milieu. Il est vrai que certains garçons ont des génétiques qui leur permettent de prendre vite et bien, lorsqu'ils poussent de la fonte. Le problème étant qu'être énorme et ne plus avancer sur un terrain, n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est également l'un des défis du pilier international Dany Priso, obligé de se concentrer davantage sur des exercices de cardio que sur de la muscu' pure et dure, la semaine.

TOP 14. En mode bulldozer, la statistique ahurissante de Josua TuisovaLe fait est que le néo-toulonnais prend trop vite du poids, comme il l'expliquait pour Var-Matin cette semaine : "Je ne peux pas me permettre de trop travailler à la salle de musculation car je prends trop vite. Si je fais le même programme qu’un mec et que l’on bosse à 100% tous les deux, je vais prendre plus. Avec les préparateurs physiques, on a ciblé qu’il fallait faire attention. (...) Je pèse 113 kilos, c’est le max. Sinon, je risque de moins me déplacer." Visiblement, on n'a pas tous les mêmes soucis...

RUGBY. Pour survivre en Top 14, Samuel Ezeala (ASM) a été contraint de prendre du poids