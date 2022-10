RUGBY. Pour survivre en Top 14, Samuel Ezeala (ASM) a été contraint de prendre du poids

Meurtri par des genoux fragiles, Ezeala a dû se renforcer musculairement et prendre du poids pour envisager de rechausser les crampons chez les professionnels.

En a-t-on trop fait avec ce garçon ? Vendu comme un phénomène avant l'heure et convoqué en Top 14 à tout juste 18 ans, Samuel Ezeala n'a pour dire, jamais confirmé tous les espoirs placés en lui. Sans jamais vraiment décevoir sur le pré, le problème est justement qu'il n'a que très peu été aligné depuis ses débuts. Si bien qu'au moment d'attaquer sa 6ème saison avec les grands de l'ASM, l'ailier espagnol n'a même pas disputé 25 matchs professionnels, malgré 9 essais marqués avec les Jaunards. Les raisons ? Elles sont multiples mais gravitent essentiellement autour d'un même facteur : les blessures. Et Ezeala sait de quoi il parle, avec de graves lésions à chacun de ses genoux.

Comme je l'ai dit, après toutes les déboires que j’ai eus, mon objectif est de rejouer pleinement au rugby. Je veux me concentrer sur mon corps pour qu’il ne me lâche pas à nouveau. - Ezeala pour Rugbyrama

Et c'est ce qu'à fait le natif de Barcelone, quelque peu fluet à ses débuts et qui gravite aujourd'hui autour du quintal. Une obligation, selon lui : "On en avait déjà discuté avec le staff mais j’étais presque obligé de prendre du poids à cause de mes grosses blessures au genou. J’alternais séances de cardio et musculation pour rester en forme. Et finalement, je crois que c’est quelque chose de positif parce que sans ces blessures je n’aurais peut-être pas pris autant de muscle." Une prise de masse parfois obligatoire pour être capable d'enchaîner à la fois les chocs, mais également la charge de travail quotidienne des professionnels, véritable calvaire pour les articulations où les zones du corps déjà fragilisées.

On se souvient que d'autres joueurs ont déjà eu recours à beaucoup de musculation ciblée pour renforcer des zones douloureuses ou trop fragiles, comme Maxime Machenaud au début de sa carrière où plus récemment Romain Ntamack, pour rivaliser avec le plus haut niveau physiquement. Une prise de poids qui ouvre également d'autres portes à Ezeala. "Ça me permet aussi de jouer centre. (...) Au vu de la qualité des trois-quarts à l’ASM, le fait de pouvoir jouer à deux postes me donne plus de chance de jouer les week-ends. Je trouve que cela m’ouvre du temps de jeu, explique le 3/4 de 22 ans. En espérant que cela lui permette d'enchaîner cette saison et de révéler (enfin) l'intégralité son potentiel. Lui qui postule pour la réception du LOU, ce samedi au Michelin.

