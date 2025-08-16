TOP 14. Prolongation majeure à Bordeaux : Yannick Bru veut écrire une histoire encore plus grande

L’Union Bordeaux-Bègles a officialisé une nouvelle majeure : la prolongation de Yannick Bru. Arrivé en 2023, le manager a déjà marqué les esprits en menant le club à des sommets.

Yannick Bru et l’UBB, l’histoire s’écrit dans la durée

L’Union Bordeaux-Bègles a annoncé la prolongation de son manager, Yannick Bru, jusqu’en 2029. Déjà lié au club jusqu’en 2027, l’ancien talonneur international et le président Laurent Marti ont décidé de verrouiller l’avenir en inscrivant le projet dans la durée. Louis Bielle-Biarrey : 13 essais, une saison à toute berzingue, une compilation vidéo qui régale« Avec Yannick nous partageons la même vision : construire dans la durée pour emmener l’UBB encore plus haut. Sa prolongation jusqu’en 2029 est un signal fort envoyé à nos joueurs, nos supporters et à tous nos partenaires », a expliqué Laurent Marti sur le site officiel de la formation girondine.

Trois finales en deux saisons, une première étoile historique

Arrivé en 2023 sur les bords de Garonne, Bru a déjà marqué de son empreinte l’histoire du club girondin. En deux saisons seulement, l’UBB a disputé trois finales, avec en point d’orgue une victoire majuscule en Coupe d’Europe, le premier titre majeur de l’histoire de l’Union. De quoi soulever tout Chaban-Delmas et graver son nom dans la mémoire des supporters.

Cette réussite ne doit rien au hasard. Yannick Bru est reconnu pour sa rigueur, son exigence et sa capacité à fédérer un vestiaire parfois jugé inconstant par le passé.

En peu de temps, il a imposé une véritable culture de performance, qui se ressent autant dans l’intensité des matchs que dans l’engagement quotidien du staff et des joueurs.

« Continuer à marquer l’histoire ensemble »

Le principal intéressé ne cache pas son enthousiasme à l’idée de poursuivre l’aventure : « Je suis très heureux de prolonger l’aventure avec l’UBB. Ce club, ses joueurs, ses supporters et ses partenaires méritent de vivre de grandes émotions. Nous allons continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et marquer l’histoire ensemble. »

En verrouillant son manager jusqu’en 2029, l’UBB affiche clairement ses ambitions : s’installer durablement tout en haut du rugby français et européen. Et à voir l’énergie déployée depuis deux saisons, ce projet semble avoir tout d’un long voyage… déjà passionnant.