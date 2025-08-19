RUGBY. Pelé, Egiziano, Rasaku… Les 5 joueurs à suivre cette saison en Nationale 1

Division montante du rugby français, la Nationale 1 reprend ce vendredi ! Pour l’occasion, on vous donne 5 joueurs à suivre cette saison pour jouer les experts devant tes potes !

Franklin Pelé (3ème ligne, 24 ans, 1m90 pour 132kg - Narbonne)

C’est l’une des recrues les plus explosives de ce mercato en 3ème division française. Joueur surpuissant, autrefois parmi les plus grands prospect de la NRL, ce garçon au gabarit impressionnant (1m90 pour 132kg) et au punch remarquable arrive du rugby à XIII. Au sein d’une équipe ambitieuse et qui vient de perdre son sécateur et leader Thibault Clauzade pour de longs mois, l’Australien devra faire avancer Narbonne et l’emmener dans son sillage. Pour un transfuge aussi réussi que celui d’Abraham Papali’i à Castres ?

Rokoua Rasaku (ailier, 26 ans, 1m73 pour 81kg - Chambéry)

Si son nom vous dit quelque chose, c’est normal, il est le frère jumeau de Kaminieli Rasaku, l’un des facteurs X du FC Grenoble. Rakoua, lui aussi, va débarquer en France (et en région Auvergne-Rhône-Alpes du côté de Chambéry) avec une riche expérience sur le circuit international à 7, où il a porté les couleurs des Fidji.

Joueur explosif et technique, dans un profil qui peut se rapprocher de celui du feu-follet de l’Aviron Bayonnais Sireli Maqala, il peut aussi bien évoluer à l’aile qu’au centre. Vif, aux appuis dévastateurs et capable de faire jouer derrière lui, il pourrait être l’une des attractions de la Nationale 1 version 2025/2026.

Clément Egiziano (ailier, 23 ans, 1m83 pour 100kg - Nice)

Dans le recrutement All Stars de Nissa Rugby, on aurait pu citer les arrivées de Waisea, Owen Williams, J-P Barraque ou même Rayne Barka, ce talonneur international U20 et si fort au rugby à 7. Mais sur la côte d’Azur, selon nous, le plus gros coup cet été est probablement le retour au club de Clément Egiziano.

Un ailier comme on en en fabrique peu en France, à savoir très physique (1m83 pour 100kg) et qui aime le chocolat. Mais si sa formation en 3ème ligne explique probablement cela. Sur son aile, l’ancien minot du RCT déménage ballon en main, remue de la viande en défense et est aussi bien capable d’exploits individuels que de gratter des ballons.

Auteur de 11 essais la saison dernière à ce niveau-là, il pourrait faire encore mieux cette fois s’il "dezone" un peu plus et que Nice déplace beaucoup le ballon. Histoire de confirmer ce qu’on disait déjà de lui au printemps 2023, en prévenant de "bien retenir son nom" lorsqu’on commentait un de ses premiers matchs pro sur les antennes de RugbyZone.TV. Et de jouer enfin en ProD2, un championnat qui semble le fuir, malgré tous ses efforts sur le terrain…

Jacob Botica (ouvreur, 32 ans - Tarbes)

Petit frère de Ben, voilà un ouvreur d’expérience qui devrait faire beaucoup de bien à la conduite du jeu de Tarbes, club historique qui lutte pour le maintien chaque année. Doté d’un gros jeu au pied, très précis face au perche, il arrive d’Orléans (Nationale 2) avec avoir connu la Fédérale 1 (dont il était le meilleur réalisateur) mais aussi la ProD2 entre 2022 et 2023 avec Angoulême. De quoi être le digne successeur d’Anthony Fuertes, jamais vraiment remplacé la saison passée au pied des Pyrénées ?

Un joueur compact, aussi bien capable de jouer les démolisseurs que les animateurs. Doté également d’un pied droit de 60 mètres, l’international espagnol mériterait sans aucun doute de jouer en ProD2, vu ses performances. Peut-être l'année prochaine, s’il réalise une saison pleine avec Massy ?

