La ProD2 toujours plus haut : Le choc Vannes/Grenoble délocalisé dans un stade de 30 000 places ?
Un stade de foot pour une soirée d'exception ?
Le Roazhon Park, avec ses 29 778 places, offrirait au club morbihannais 18 475 sièges de plus que son stade habituel.

Le match de la onzième journée de Pro D2 entre Vannes et Grenoble pourrait bien sortir de l’ordinaire.

Selon Rugbyrama, la rencontre serait en passe d’être délocalisée au Roazhon Park, l’antre du Stade Rennais, le dimanche 16 novembre à 21h. Un horaire inhabituel, pour un choc qui le serait tout autant.

Si cela se confirme, le RCV pourrait accueillir Grenoble dans un écrin bien plus vaste que sa chère Rabine. Le Roazhon Park, avec ses 29 778 places, offrirait au club morbihannais 18 475 sièges de plus que son stade habituel. Une aubaine pour un club qui, saison après saison, fait salle comble et rêve de voir plus grand.

Certes, 109 kilomètres et 1h20 de route séparent Vannes de Rennes. Mais on connaît la ferveur des supporters bretons : capables de traverser la France pour suivre leur équipe - comme lors de la finale de Pro D2 face à Grenoble en juin 2024 - où les chants vannetais avaient largement couvert ceux de l’Isère.

Un record d’affluence en ligne de mire

Cette délocalisation pourrait permettre au RCV de battre son record d’affluence : 17 000 spectateurs au Roudourou de Guingamp face à Toulouse, cet été. Et pourquoi pas, au passage, établir un nouveau record national pour un match de saison régulière de Pro D2.

Sportivement, l’affiche promet aussi : Grenoble, solide prétendant au Top 14, viendra défier un RCV invaincu à domicile depuis le début de la saison. L’occasion pour les hommes de Jean-Noël Spitzer de montrer, une fois encore, qu’ils ont les épaules d’un grand.

Le RCV à Rennes, un dimanche soir ? Sur le papier, le pari peut surprendre. Mais le club vannetais pourrait bien transformer cet évènement en nouvelle fête du rugby breton. Lui qui aime plutôt bien les délocalisations...

  • Revahn
  • il y a 1 heure

Dimanche à 21h, 3h de route aller-retour minimum? La ferveur suffira bien sûr, mais c'est pas un cadeau...

  • il y a 1 heure

