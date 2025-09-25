RC Vannes : 135 matchs au compteur, le come-back surprise d’un vieux briscard de Pro D2

À 35 ans, Steeve Blanc-Mappaz effectue son grand retour à La Rabine. L’ancien Grenoblois est prêté par le LOU jusqu’à fin décembre pour compenser l’absence du capitaine Francisco Gorrissen.

Le RC Vannes a trouvé sa solution.

Touché au bras à Mont-de-Marsan, Francisco Gorrissen sera écarté des terrains pour au moins deux mois. Un coup dur pour le club breton, qui perd son capitaine et son leader de combat. Mais le staff n’a pas tergiversé. Quelques heures plus tard, l’annonce est tombée : Steeve Blanc-Mappaz débarque en prêt jusqu’à fin décembre. À 35 ans, le troisième ligne connaît par cœur la Pro D2, et surtout, il connaît déjà Vannes.

Déjà passé par la Bretagne

Ce n’est pas une première pour l’ancien Grenoblois. Lors de la saison 2017-2018, Blanc-Mappaz avait déjà enfilé la tunique bleue et blanche. Quinze matchs disputés, une empreinte laissée dans le Morbihan, avant de repartir dans ses Alpes natales. Huit ans plus tard, le voilà de retour à La Rabine. Comme un clin d’œil à l’histoire.

✍️ Le @RugbyClubVannes est heureux d’officialiser l’arrivée sous forme d’un prêt, jusqu’à la fin du mois de décembre, de Steeve Blanc-Mappaz.



Notre communiqué 👉 https://t.co/rtNr1swRWn#FiertéBretonne pic.twitter.com/iAzlbdu14f September 24, 2025

En attendant, c’est surtout son vécu qui intéresse le RCV. Plus de 135 matchs de Pro D2, dont la quasi-totalité avec Grenoble, club dont il fut le capitaine et le métronome du pack. Avec lui, pas de grandes envolées, mais un appétit pour le combat, une activité dans les rucks et une efficacité en touche. C’est exactement le profil que recherchait Jean-Noël Spitzer pour combler le vide laissé par Gorrissen.

TOULOUSE. Après l'échec des cadres à Montpellier, Ugo Mola va-t-il lancer ses jeunes pousses face à Castres ?

Une situation délicate au LOU

Écarté des plans de Karim Ghezal au LOU, Blanc-Mappaz n’a pas joué une seule minute depuis la reprise du Top 14. Une frustration pour ce joueur habitué aux grosses batailles du deuxième échelon. L’occasion est donc belle pour se relancer, et dans un contexte qu’il connait. Le public de La Rabine n’a pas oublié son passage en Bretagne. Sa venue est un choix gagnant-gagnant, tant pour le club que le joueur.

🎞️ Soir de victoire à la Rabine. 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐬𝐢𝐫 de partager ces émotions avec vous 💙#FiertéBretonne pic.twitter.com/BbLVDoPeKy — Rugby Club Vannes (@RugbyClubVannes) September 19, 2025

En coulisses, le lien entre Spitzer et son ancien joueur n’a jamais été rompu. Le manager vannetais avait confié en 2024 qu’il « regrettait » le départ de Blanc-Mappaz, persuadé qu’il aurait pu devenir un joueur emblématique du club. Finalement, les deux hommes se retrouvent dans un contexte particulier.

Pour Vannes, l'objectif est de rester dans le haut du tableau et préparer un retour rapide en Top 14. Avec un calendrier chargé, chaque point compte, et l’absence de Gorrissen aurait pu coûter cher. Avec Blanc-Mappaz, le club breton récupère un intérimaire de luxe, expérimenté, motivé, et sans doute revanchard. Le genre de joueur qui fait gagner des matchs.