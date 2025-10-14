25 ans après, la Section Paloise de retour en Champions Cup avec des maillots qui claquent !

25 ans d’attente, et la voilà : la grande Coupe d’Europe s’invite à nouveau à Pau. Entre maillots qui claquent et adversaires de haut vol, la Section s’apprête à vibrer en Champions Cup.

Il aura fallu patienter un quart de siècle, mais ça y est : la Section Paloise retrouve la grande Coupe d’Europe ! Un événement historique pour le club béarnais qui va goûter aux joutes de la Champions Cup, et pas avec n’importe quel look.

Un maillot qui envoie du jeu

Pour l’occasion, la Section a levé le voile sur ses deux nouvelles tuniques européennes. Le maillot principal ? Vert et blanc à larges rayures horizontales, un clin d’œil aux racines, mais avec une touche de modernité.

L’alternative ? Un vert turquoise frais et punchy, déjà aperçu sur les terrains lors du Supersevens 2025 avec l’équipe à 7. Un design qui avait tapé dans l’œil des supporters. Pas juste un maillot de gala : un vrai symbole d’ambition retrouvée.

Du très (très) lourd au menu

Et il faudra afficher les crocs dès l’entame : Pau recevra Northampton, finaliste de l’an passé, dès le dimanche 7 décembre à 14h00 au Hameau. Un choc XXL pour lancer la campagne.

S’en suivront deux déplacements périlleux chez les Bristol Bears (14 décembre) et les Scarlets (10 janvier), avant une dernière joute à la maison contre les Bulls sud-africains le 16 janvier.

Le retour du rugby européen au Hameau

Au-delà des maillots et du prestige, cette participation marque une nouvelle étape pour la Section. Ce retour en Champions Cup, c’est aussi la récompense d’un projet de long terme, avec un effectif solide et une identité de jeu claire.

Les supporters peuvent rêver, et pourquoi pas... faire trembler quelques cadors.