25 ans après, la Section Paloise de retour en Champions Cup avec des maillots qui claquent !
Un quart de siècle plus tard, la Section Paloise retrouve enfin la Champions Cup. Crédit image : Section Paloise
25 ans d’attente, et la voilà : la grande Coupe d’Europe s’invite à nouveau à Pau. Entre maillots qui claquent et adversaires de haut vol, la Section s’apprête à vibrer en Champions Cup.

Il aura fallu patienter un quart de siècle, mais ça y est : la Section Paloise retrouve la grande Coupe d’Europe ! Un événement historique pour le club béarnais qui va goûter aux joutes de la Champions Cup, et pas avec n’importe quel look.

Un maillot qui envoie du jeu

Pour l’occasion, la Section a levé le voile sur ses deux nouvelles tuniques européennes. Le maillot principal ? Vert et blanc à larges rayures horizontales, un clin d’œil aux racines, mais avec une touche de modernité.

L’alternative ? Un vert turquoise frais et punchy, déjà aperçu sur les terrains lors du Supersevens 2025 avec l’équipe à 7. Un design qui avait tapé dans l’œil des supporters. Pas juste un maillot de gala : un vrai symbole d’ambition retrouvée.

Du très (très) lourd au menu

Et il faudra afficher les crocs dès l’entame : Pau recevra Northampton, finaliste de l’an passé, dès le dimanche 7 décembre à 14h00 au Hameau. Un choc XXL pour lancer la campagne.

S’en suivront deux déplacements périlleux chez les Bristol Bears (14 décembre) et les Scarlets (10 janvier), avant une dernière joute à la maison contre les Bulls sud-africains le 16 janvier.

Le retour du rugby européen au Hameau

Au-delà des maillots et du prestige, cette participation marque une nouvelle étape pour la Section. Ce retour en Champions Cup, c’est aussi la récompense d’un projet de long terme, avec un effectif solide et une identité de jeu claire.

Les supporters peuvent rêver, et pourquoi pas... faire trembler quelques cadors.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • AKA
    80424 points
  • il y a 28 secondes

" Vert et blanc à larges rayures horizontales, un clin d’œil aux racines, mais avec une touche de modernité" Rayures horizontales, comme dit Perceval le Gallois " "Maintenant on va passer à l'attaque verticale" -"horizontale" (Arthur) -"Non, horizontale on vient de le faire, mais on peut le refaire si vous voulez !"
"un clin d’œil aux racines", avec Total et Qatar Airways il y a dichotomie pour ma part! Sinon pour le reste çà vas...

  • il y a 28 secondes

Derniers articles

 Vidéos
VIDÉO. Champions Cup. Le Stade Rochelais dévoile un nouveau maillot tout en élégance
News
TOP 14. ''Le volcan se réveille'', ASM : un budget record et des ambitions européennes
News
RUGBY. ''Un déplacement ridicule'' : Alldritt ne digère pas le voyage en Afrique du Sud
News
CHAMPIONS CUP/TOP 14. ''On n'a jamais su passer au-dessus'' : quand le RCT s'est sabordé sur la fin de saison
News
TOP 14. Jalibert + Bielle-Biarrey = 40 : l’équation gagnante de l’UBB, mais attention...
News
Combien de temps dure un match de Rugby ? FAQ
News
RUGBY. Tu veux te tailler un corps d'athlète ? Ecoute les tutos alimentation du Toulousain Blair Kinghorn
News
Carreras, Arundell… Et si le futur ogre du rugby européen se trouvait en Angleterre (et ce n’est pas Northampton) ?
News
COUPE D'EUROPE. Chocs XXL pour l'UBB et Toulon à domicile, La Rochelle fait la tête : les calendriers de la Champions Cup et Challenge Cup 2025-2026
News
Top 14. Le RCT annonce ses recrues pour la saison prochaine, de quoi jouer les premiers rôles ?