VIDEO. RED KINGDOM 3.0 : le maillot Third incandescent du Stade Toulousain qui ne laisse personne indifférent !

Le Stade Toulousain dévoile son RED KINGDOM 3.0 : un maillot Third futuriste qui ne laisse personne indifférent… et voici pourquoi.

Le Stade Toulousain a officiellement dévoilé son nouveau maillot Third pour la saison 2025/2026 de l’Investec Champions Cup. Une tunique présentée dans le cadre de la campagne RED KINGDOM 3.0, accompagnée d’un univers graphique apocalyptique mêlant rouge incandescent, ombres et ambiance futuriste.

Pourquoi ce maillot est bien plus qu'une simple tenue ?

Le club explique vouloir aborder cette saison européenne « avec détermination, ambition et le souhait de reconquérir ce trophée déjà remporté à 6 reprises ».

Le maillot est arboré dans le communiqué par plusieurs joueurs cadres du groupe dont Antoine Dupont, tandis que le design met en avant le rouge vif traditionnel des campagnes européennes et des touches “volt” sur le swoosh et les six étoiles symboliques du palmarès.

Crédit image : Stade Toulousain

L'identité cachée derrière le rouge incandescent

Ce 3e maillot n'est pas qu’une tenue esthétique : il s’inscrit dans une vraie continuité tactique et narrative du club. Depuis plusieurs saisons, Toulouse travaille son identité européenne autour du rouge, mais aussi autour d’une symbolique forte : la résilience, la conquête et l’héritage.

"Montrer que Toulouse ne joue jamais la Champions Cup pour participer."

Le choix des nuances sombres sert cette idée : rappeler les phases finales âpres, les ambiances lourdes des déplacements européens, et la capacité du Stade à « affronter les tempêtes ».

La modernité explosive des touches "volt"

Les touches “volt”, elles, ont un rôle visuel mais aussi culturel : elles modernisent la tunique et renforcent la notion d’explosivité, un clin d’œil au jeu toulousain fait de vitesse, de relances et de prises d’initiative.

Crédit image : Stade Toulousain

En dévoilant tôt ce nouveau maillot, le Stade envoie un message clair : le club veut recoller immédiatement au sommet européen après une saison précédente frustrante marquée par une élimination en demi-finale face à l'UBB.

"Personne n'a d'ailleurs oublié le discours de Mola après la rencontre."

Un maillot comme arme et comme symbole

La présence des 6 étoiles sur la poitrine rappelle l’objectif : montrer que Toulouse ne joue jamais la Champions Cup pour participer.

Enfin, la gamme élargie (bonnet, casquette, veste, t-shirt…) confirme une stratégie d’ancrage identitaire : faire vivre l’univers Rouge & Noir aussi en dehors du terrain. Un maillot pensé comme une arme et comme un symbole : le RED KINGDOM 3.0 pose le décor. Aux Toulousains, désormais, d’écrire la suite.