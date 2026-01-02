POINT TRANSFERT. Botitu, Delbouis, Geraci : ça bouge en Top 14 et en Pro D2

Prolongations, transferts… le marché s’affole, et la nouvelle année commence sur les chapeaux de roues en Top 14 et en Pro D2.

Les débats s’animent en cette fin de semaine : entre prolongations et transferts, ça bouge dans les deux divisions de l’élite française. À Castres, on continue de prolonger les cadres, tout comme au Stade Français.

Dans l’étage inférieur, c’est la même chose du côté d’Agen : certains cadres sont annoncés partants tandis que d’autres poursuivent l’aventure. Voici tous les mouvements et transferts de cette semaine.

Arrivé cet été en provenance de Vannes, Salesi Rayasi, l’ailier fidjien aux quatre sélections va poursuivre son idylle avec l’UBB pour deux saisons supplémentaires. Fort d’un début de saison convaincant, avec onze matchs disputés pour six essais, le joueur de 29 ans restera Bordelais jusqu’en 2028, comme l’a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

Après les dernières annonces pour le moins surprenantes, Perpignan continue d’attirer des joueurs d’expérience dans ses filets. En recrutant Benjamin Urdapilleta, Hugo Reus ou encore Sevu Reece, la direction catalane affiche clairement sa volonté de redresser la barre. Et il semblerait qu’elle ait également fait appel à un ancien de la maison.

Formé au club, Enzo Forletta, actuellement à Montpellier, fera son retour au pays à partir de la saison prochaine. Le club a annoncé la signature d’un contrat de trois ans pour le pilier, doublement capé avec le XV de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par USAP (@usapofficiel)

Castres

Le Castres Olympique continue de sécuriser ses cadres. Après Adrien Cocagi, un autre Fidjien va poursuivre son aventure dans le Tarn. Arrivé au club il y a six saisons, Vilimoni Botitu est devenu une valeur sûre au centre de l’attaque castraise, prenant part à 114 rencontres pour un total de 24 essais.

Le club a annoncé hier que le centre de 27 ans, courtisé par plusieurs écuries de l’élite, restera castrais jusqu’en 2028. Une excellente nouvelle pour celui qui a porté les couleurs de son pays à 19 reprises et participé à la dernière Coupe du monde.

Stade Français

Originaire de la banlieue parisienne, l’ancien Massicois Julien Delbouis va prolonger son bail avec le Stade Français Paris jusqu’en 2028, comme l’annonce Midi Olympique. Arrivé au club lors de la saison 2018-2019, la même année que son sacre en Coupe du monde U20 avec les Bleuets, Julien Delbouis est depuis entré dans la rotation du club parisien.

Cette saison, il n’a disputé qu’une seule rencontre, face à Cardiff en Challenge Cup, barré par la forte concurrence de Noah Néné, Joe Marchant et Jérémy Ward. Le trois-quarts centre restera néanmoins Parisien pour au moins deux saisons supplémentaires.

Alors qu’en coulisses la situation reste toujours aussi compliquée, Bayonne vient de boucler une arrivée pour le moins intéressante. La saison prochaine, le club basque pourra compter sur les services de Killian Géraci, en provenance du LOU.

Formé à Grenoble avant de rejoindre Lyon, club au sein duquel il évolue depuis désormais sept saisons, Killian Géraci prendra la direction de Bayonne pour au moins deux ans, comme l’a annoncé l’Aviron Bayonnais.

Fort de 96 rencontres de Top 14, il s’agit d’un renfort de poids, qui viendra notamment pallier le départ d’Alex Moon vers Bordeaux la saison prochaine.

Dans le même temps, Laurent Travers serait en bonne position pour prolonger, malgré le contexte particulier entourant son arrivée et sa collaboration avec Grégory Patat selon l'Equipe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aviron Bayonnais Rugby Pro (@avironrugbypro)

Agen

Salve de prolongations chez l’actuel 6e de Pro D2. C’est en tout cas ce qu’annonce Rugbyrama, avec deux joueurs conservés une saison supplémentaire, cumulant à eux deux 203 feuilles de match.

Arrivé en provenance de Gloucester il y a deux saisons, l’international argentin Santi Socino poursuivra son aventure avec Agen pour au moins une saison de plus. Capé à neuf reprises, le talonneur de 33 ans a pris part à 14 rencontres de Pro D2 cette saison.

Symbole de cette équipe agenaise, William Demotte prolongera lui aussi l’aventure pour une saison supplémentaire. Le colosse de 2,02 m pour 124 kg a paraphé un contrat d’un an. Capé une fois avec le XV de France, il était revenu au club qui l’a vu débuter chez les professionnels en 2014.

En revanche, un autre enfant du club devrait faire ses valises dès le mois de juin. En effet, Alex Burin ne sera plus Agenais à l’issue de cet exercice. Malgré une année supplémentaire en option dans son contrat, il quittera le club, tout comme Beau Farrance, le pilier droit de 24 ans.

Top 14 - SU Agen : William Demotte bientôt avec le XV de France ?