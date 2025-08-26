CHAMPIONS CUP/TOP 14. ''On n'a jamais su passer au-dessus'' : quand le RCT s'est sabordé sur la fin de saison

Auteur d'une bonne saison l'année dernière, le RCT aurait pu prétendre à mieux mais n'a pas su se relever de certains échecs, notamment en Champions Cup.

Alors que le RCT était en pleine bourre et lancé pour être, peut-être, la surprise de la saison, les hommes de Pierre Mignoni se sont légèrement effondrés en fin de saison. Résultat : élimination en quart de finale de Champions Cup et en demi-finale de Top 14.

Loin d'être ridicule, au contraire, pour un club qui retrouve les sommets. Baptiste Serin juge d'ailleurs "que c'est une saison positive", dans un entretien adressé à La Marseillaise, dans lequel il évoque également une potentielle prolongation en Rouge et Noir. Cependant, il regrette la baisse de régime en fin de saison.

Une défaite contre Toulouse qui fait mal

Le demi de mêlée se réjouit de la première partie de saison, notamment car le RCT "a été constant jusqu'au mois d'avril", développe-t-il, avant de légèrement s'effondrer. Il analyse surtout la défaite contre Toulouse en Champions Cup comme un tournant car elle "a fait du mal." Une rencontre qui se joue "sur la sirène."

#InvestecChampionsCup | 🤯 DU SUSPENSE JUSQU'AU BOUT !



🏉 Les Toulonnais sont pénalisés en toute fin de rencontre et cette fois, ça passe pour Thomas Ramos qui qualifie le Stade Toulousain pour les demi-finales de Champions Cup ! pic.twitter.com/lAjIpUOE3V — francetvsport (@francetvsport) April 13, 2025

Les Toulonnais n'ont ensuite "jamais su passer au-delà de cette défaite-là", déclare-t-il, avant, il est vrai, de s'embourber dans une fin de saison compliquée. D'autant plus qu'à ce moment, en Top 14, le RCT est 3e, seulement 2 points derrière Bordeaux et 7 de Toulouse. Donc toujours dans le wagon de tête. Mais viennent des défaites fâcheuses. Contre Vannes à l'extérieur, sans point de bonus, et contre Toulouse "à domicile", même si la rencontre se jouait au stade Vélodrome de Marseille, où les sudistes se sont complètement effondrés (16-50).

Sur cette double confrontation contre Toulouse (Champions Cup-Top 14), les Toulonnais y ont laissé des plumes et sont "restés un peu embourbés là-dedans", explicite Baptiste Serin. Le demi de mêlée en prend aussi pour son compte sur cette période, écopant de cartons lors de ses rencontres (1 jaune en CC, 2 jaunes donc 1 rouge en Top 14). Il a "voulu trop en faire sur ces deux matchs cruciaux", analyse-t-il, se mettant "une exigence personnelle trop élevée".

Le manque de certains cadres, comme Ollivon

Et durant cette période très compliquée, l'international français (49 sélections) reconnaît le manque d'expérience et l'absence de leader pour y faire face. Le RCT a un peu sombré, seul, et n'a pas su correctement se relever.

On a manqué d'expérience collective, d'expérience individuelle aussi par moments. Des leaders comme Charles Ollivon nous ont aussi beaucoup manqué sur la fin de saison passée. - Baptiste Serin à La Marseillaise

Le troisième ligne, et capitaine, du RCT, s'était blessé et rompu les ligaments croisés en championnat face au Racing en janvier dernier. Mais, visiblement, il semble de retour à l'entraînement collectif avec ses coéquipiers. De bon augure pour la prochaine saison à Toulon.

