France–Australie : la crainte d’un sombre record vieux de 67 ans agite la presse étrangère

Le match France–Australie vu de l’étranger : un choc sous tension qui pourrait redéfinir la dynamique des deux équipes.

Pourquoi les Bleus ne doivent pas sous-estimer l'Australie

3 secondes, 43 %, 2,5 joueurs... Ces chiffres qui résument le vrai défi du XV de France face à l'AustralieLe XV de France reçoit les Wallabies ce samedi 22 novembre au Stade de France dans le cadre de l’Autumn Nations Series 2025. Les deux équipes cherchent encore des certitudes : l’Australie traverse une période compliquée malgré quelques prestations encourageantes dans le Rugby Championship, tandis que les Bleus veulent conclure l’automne sur une note solide. Frédéric Michalak a livré un diagnostic très clair sur l’adversaire du week-end via L'Equipe :

Les Australiens sont un peu dans le dur, même s'ils étaient plutôt performants dans le Rugby Championship. Ils se cherchent peut-être à certains postes, mais ils ont la capacité de garder le ballon, de faire des rucks rapides et de bons mouvements. L'Australie n'est pas vraiment la meilleure défense aujourd'hui, elle est more portée vers l'attaque. Devant, elle a plutôt un bon pack, mais l'équipe est vite en difficulté si elle doit défendre longtemps.

L'ancien joueur du XV de France met cependant les Bleus en garde : "Attention malgré tout. Cet été, les Australiens ont mis vraiment en danger l'Afrique du Sud. Il ne faut pas les prendre à la légère." Et d'ajouter en guise de conseils : "Les Bleus devront les agresser parce qu'il y aura des turnovers à jouer. Ce sera un bon match tactique. Nos joueurs derrière auront de la place, mais il faut qu'ils touchent des ballons."

La France n'a pas enchaîné deux défaites consécutives dans ce stade depuis la saison 2018-2019.

Un record historique en jeu pour les Wallabies ?

Du côté de la presse britannique et australienne, l’accent est mis sur l’impasse dans laquelle se trouvent les Australiens. Le journal The Guardian évoque un possible « record historique » de tournée blanche pour les Wallabies, une spirale de six défaites sur sept matchs, des difficultés dans le jeu aérien et les touches. ''Pas clair sur le plaquage, pas clair sur la redistribution'' : Galthié n'élude rien sur les problèmes du XV de FranceEn revanche, les médias européens soulignent pour les Français un avantage psychologique à domicile : « La France n'a pas enchaîné deux défaites consécutives dans ce stade depuis la saison 2018-2019. ». Comme le résume Michalak, « ce sera un bon match tactique ». Aux Bleus d’imposer leur rythme pour transformer l'analyse en réalité sur le terrain.

Les clés techniques pour battre l'Australie

Techniquement, le profil australien décrit par Michalak ouvre un angle très spécifique : une équipe dangereuse avec ballon, capable d’enchaîner les rucks rapides, mais beaucoup moins à l’aise lorsque la défense s’étire ou s’éternise. Deux points clés ressortent :

Les turnovers comme arme principale. Michalak insiste : les Bleus devront « agresser » l’Australie. Cela signifie multiplier les montées rapides, verrouiller les zones de ruck et pousser les Wallabies à la faute. La France doit provoquer les pertes de balle plutôt que les attendre. Donner de vrais ballons aux trois-quarts. « Nos joueurs derrière auront de la place », dit Michalak. C’est révélateur : la défense australienne se resserre vite mais se réorganise mal en largeur. Si les Bleus parviennent à jouer vite après contact, les trois-quarts auront un terrain immense à négocier. On pourrait ainsi voir le premier essai de Bielle-Biarrey dans cette tournée. Ou bien Penaud maximiser son record.

Imposer le style français pour gagner

À ce titre, un parallèle peut être fait avec la précédente tournée australienne : quand les Wallabies jouent contre des équipes trop prudentes, ils finissent par imposer leur rythme. Mais confrontés à une équipe agressive, rapide et solidaire, la fatigue se fait sentir. En ce sens, la France doit imposer sa marque avant que l’Australie ne trouve son rythme. Le rôle des avants français sera central pour instaurer cette agressivité initiale et générer des ballons à exploiter.

Une victoire à Paris changerait la donne pour leur moral et leur image avant 2027.

Les enjeux d'un succès avec la manière

Gordon OUT, Edmed IN… et si c’était finalement une bonne nouvelle pour l’Australie ?Un succès avec la manière permettrait de relancer une dynamique après une tournée jusqu'ici en demi-teinte et de prendre de la confiance en vue du 6 Nations et de la Coupe du monde. Cela renforcerait l’idée que les Bleus savent imposer leur style face à un adversaire du sud. Pour les Wallabies : c’est une ultime chance de sauver une tournée européenne difficile. Une victoire à Paris changerait la donne pour leur moral et leur image avant 2027. En cas de défaite, les Wallabies pourraient terminer leur tournée européenne sans victoire pour la première fois depuis 67 ans. Pas la meilleure manière de passer le témoin au futur sélectionneur Les Kiss.