RUGBY CHAMPIONSHIP. Nouveau coup dur, l'Australie perd son buffle (2,03 m, 145 kg) pour la suite de la compétition

Alors que les ondes étaient positives jusque-là, l'Australie enchaîne les blessures dernièrement et devrait perdre Will Skelton, de retour à La Rochelle.

Alors que l'Australie est en pleine bourre, après une victoire surprise (22-38) contre l'Afrique du Sud lors de la 1ère journée du Rugby Championship et une courte défaite (30-22) à la deuxième, les Wallabies enchaînent les coups durs.

Le dernier en date concernerait l'un de ses joueurs majeurs et facteur X : Will Skelton. Le monstre australien (2,03 m et 145 kg) pourrait manquer le reste de la compétition, alors que l'Australie doit affronter l'Argentine dans moins de 2 semaines.

Skelton de retour à La Rochelle

D'après le média australien The Roar, Skelton devrait quitter ses coéquipiers des Wallabies pour retourner dans son club de La Rochelle. Une surprise alors qu'il avait laissé entendre récemment qu'il pourrait prolonger son aventure avec sa sélection nationale, alors que les résultats sont de plus en plus positifs récemment.

Une tournée des Lions où ils n'auront pas été ridicules, remportant la dernière rencontre, puis une magnifique victoire surprise face aux Spingboks. De quoi redorer le blason Wallaby, mis à mal dernièrement par des résultats en chute libre, mais qui redresse la tête sous Joe Schmidt.

Selon The Roar, la décision de rentrer en France n'est pas à l'initiative de Will Skelton. On lui aurait "visiblement forcer la main", rapporte le média australien. La Rochelle souhaite donc profiter de son dragster de 33 ans pour le début du Top 14.

Une pluie d'absents pour l'Australie

L'absence de Will Skelton pour le reste du Rugby Championship est donc un coup dur pour l'Australie qui disposent déjà de nombreux absents. Déjà avant la 2e journée de la compétition, les Wallabies ont dû faire sans leur capitaine Harry Wilson (genou), James Slipper (commotion cérébrale) et Dylan Pietsch (mâchoire cassée).

Et face aux Springboks, l'Australie a rapidement perdu son arrière Tom Wright, sorti blessé au genou durant la rencontre. Nic White et Joseph Sua'ali'i sont également sortis durant cette rencontre pour commotion cérébrale. Tandis que le pilier Taniela Tupou semble, de son côté, s'être luxé l'auriculaire au cours de la rencontre. Une escalade de blessures qui va donner du travail à Joe Schmidt et son staff, et va mettre à mal la profondeur d'effectif des Wallabies.

