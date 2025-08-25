RUGBY. 1,82m; 153 kg : Tout juste néo-capé, ce springbok (déjà) épinglé pour dopage ?
Un pilier springbok contrôlé positif après seulement deux sélections. crédit photo : screenshot Springboks
Le pilier droit des Lions, tout juste international, a été testé positif lors d’un contrôle inopiné. Il plaide l’erreur médicale, mais ratera les deux chocs contre les All Blacks.

C’était l’un des visages neufs de l’Afrique du Sud cet été. À 26 ans, Asenathi Ntlabakanye venait tout juste de fêter sa première sélection avec les Springboks. Un profil rare : 140 kilos, solide sur les appuis, une activité étonnante pour son gabarit. De quoi séduire le staff, qui l’avait lancé contre l’Italie, avant de l’embarquer contre l’Australie. Deux capes, un avenir qui s’annonçait prometteur.

''Un tournant majeur pour la visibilité du rugby amateur'' : la Nationale arrive en streaming libre d’accès''Un tournant majeur pour la visibilité du rugby amateur'' : la Nationale arrive en streaming libre d’accès

Mais ce dimanche, tout a basculé. La fédération sud-africaine a annoncé que le pilier droit des Lions avait été contrôlé positif à une substance interdite. Résultat anormal lors d’un test inopiné réalisé par le SAIDS, l’agence nationale antidopage. L’affaire est sérieuse, même si l’enquête est toujours en cours.

Pas de suspension, mais déjà écarté

Pour l’instant, aucune sanction n’a été prononcée. Mais SA Rugby a pris les devants : Ntlabakanye ne participera pas aux matchs en Nouvelle-Zélande, prévus début septembre dans le cadre du Rugby Championship. Une mise à l’écart “préventive”, selon les mots choisis par la fédé. Officiellement, il ne s’agit pas d’une suspension. 

Décryptage. La recette simple mais efficace employée par l'Australie pour museler les SpringboksDécryptage. La recette simple mais efficace employée par l'Australie pour museler les Springboks

La défense du joueur : un médicament prescrit

Le pilier, de son côté, nie toute volonté de tricher. Il affirme que le produit en question lui a été prescrit pour des raisons médicales en début d’année, avec l’aval d’un médecin référent de la fédération. Une erreur de procédure ? Un oubli d’autorisation ? Le flou demeure, et aucune information précise n’a filtré sur la nature de la substance.

Mais dans un contexte aussi sensible, surtout pour une nation double championne du monde qui veille à sa réputation, le staff n’a pas pris de risques. Rassie Erasmus, Jacques Nienaber et les cadres du vestiaire n’ont fait aucun commentaire public. Le sujet est traité en interne, à huis clos.

Un coup d’arrêt brutal

Cette affaire tombe au pire moment pour Ntlabakanye. Le joueur avait enfin franchi la dernière marche après plusieurs saisons solides avec les Lions. Sa convocation en juillet était vue comme une juste récompense pour son abattage, notamment en mêlée fermée. Sa progression était rapide, presque fulgurante. Ce contrôle positif remet tout en question.

Tout dépendra de la suite de l’enquête. Si le joueur parvient à prouver qu’il s’agit d’un usage thérapeutique autorisé, il pourrait s’en sortir sans suspension. Dans le cas contraire, les sanctions peuvent aller de quelques mois à deux ans d’interdiction.

Dans tous les cas, il manquera les deux matchs face aux All Blacks. Et il faudra du temps pour que son nom cesse d’être associé à cette affaire. Un rappel que, même dans une carrière qui commence à décoller, tout peut s’arrêter très vite.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Oooh le méchant Ben Johnson,
Oooh le magnifique Carl Lewis,
Conclusion ?
Non au méchant Lance Armstrong,
Oui au 10 autres coureurs du top 10,
Conclusion ?
Etc...
Ouhh Maradona?
Ah ben non, on s'en cogne c'était un magicien!!!
Autant dans un sport individuel, de stricte performance, ça fout les boules, pensée pour Christine Arron et tous les autres
(Et encore, qu'est ce qu'on en sait...)
Autant dans un sport co...
Chacun son opinion mais en rugby, si t'es le meilleur, le mieux préparé, aussi et surtout mentalement, tu bats l'autre,
Qu'importe qu'il soit dopé ou mieux dopé.
Le dopage du bulbe? Ça existe? Ah oui ça s'appelle la lecture...Bigre, qu'on embastille Thibaud Flament!!

  • il y a 3 minutes

Derniers articles

 News
Comme la France avec Dupont, l'Australie a sans doute perdu son meilleur joueur pour de très longs mois
News
Les All Blacks désossés par la presse néo-z : sale, cynique, bête, ''un gang organisé, pas une équipe''
Vidéos
VIDEO. HISTORIQUE ! Après 16 tentatives, les Pumas de Mallia et Chocobares ont ''surpassé'' les All Blacks
News
Décryptage. La recette simple mais efficace employée par l'Australie pour museler les Springboks
News
Vers une révolution du Rugby Championship, et si 2025 était la dernière édition avant longtemps ?
News
‘‘Des grosses m*rdes’’, les Springboks pas épargnés après l’exploit australien
News
Les Springboks humiliés et les All Blacks prennent le large : le Rugby Championship commence sur les chapeaux de roues !
News
RUGBY CHAMPIONSHIP. Le pack des Boks face à l'Australie : un monstre plus lourd qu’une Twingo
News
VIDEO. Forts sur les appuis, les Avengers Barrett et McKenzie sauvent un pauvre automobiliste en détresse
Vidéos
Hold-up, exploit, festival offensif : 5 matchs qui nous ont scotchés dans le Rugby Championship
News
Pourquoi ce choc du Rugby Championship est délocalisé en Europe ? La raison est très simple