''Un tournant majeur pour la visibilité du rugby amateur'' : la Nationale arrive en streaming libre d’accès

Historiquement cantonnée à l’ombre, la Nationale bénéficiera enfin d’une couverture nationale en streaming gratuit. Un pas de géant pour le rugby amateur.

C’est une (très) bonne nouvelle pour tous les amoureux de rugby "amateur" : dès cette saison 2025-2026, le championnat de Nationale sera diffusé en direct et en replay gratuitement sur Rugbyrama Live. Pour la première fois, cette division vitrine du rugby amateur bénéficiera d’une couverture nationale inédite, fruit d’un appel d’offres lancé par la FFR et remporté par le groupement mené par Vivapp, aux côtés d’Eventeam, Midi Olympique et le Mag Sport.

Une montée en puissance progressive

Le dispositif s’installe pas à pas, avec une phase de test sur les quatre premières journées : chaque week-end, une affiche sera retransmise en direct sur les Youtube MagSport et Rugbyrama.

Le coup d’envoi sera donné le samedi 23 août à 19h00 avec CS Bourgoin-Jallieu - SC Albi, suivi de trois autres rencontres jusqu’à la mi-septembre. À l’issue de cette première salve, une évaluation du dispositif permettra d’affiner le déploiement.

J1 : CS BOURGOIN JALLIEU - SC ALBI, le samedi 23/08 à 19h00

J2 : SC ALBI - RC MASSY ESSONNE, le vendredi 29/08 à 19h30

J3 : RC MASSY ESSONNE - RENNES ETUDIANTS CLUB, le vendredi 05/09 à 19h00

J4 : RC NARBONNAIS - ROUEN NORMANDIE RUGBY, le samedi 13/09 à 19h00

Dès la J5, la plateforme Rugbyrama Live sera lancée officiellement, avec un objectif clair : filmer tous les matchs sur tous les terrains d'ici à la fin de l’année. L’enjeu est double : une couverture technique solide (fibre optique, captation fiable) et une expérience utilisateur fluide, portée par des équipes formées et une plateforme taillée pour le direct comme pour le replay.

Deux formats de diffusion, une immersion totale

Deux types de captation verront le jour. Le format Gold, réservé à l’affiche de la journée, offrira une production haut de gamme : 4 caméras, ralentis, commentateurs sur site. Le reste du championnat bénéficiera du format Silver, avec captation hybride, réalisation à distance, habillage TV complet et commentaires à distance. Une vraie montée en gamme pour un championnat encore trop souvent dans l’ombre.

Chaque semaine, une émission "Le Mag de la Nationale" complétera le dispositif avec résumés, analyses et reportages au cœur des clubs. “C’est une mise en lumière qui va permettre aux clubs de fidéliser leurs partenaires et de renforcer le lien avec leurs supporters”, se réjouit Olivier Poulingy, vice-président FFR.

Avec ses 14 clubs, ses derbys rugueux, ses phases finales à couteaux tirés et ses tribunes pleines de ferveur, la Nationale incarne ce rugby d’engagement, de passion et de transmission. Pour Xabi Etcheverry, vice-président aux compétitions, cette diffusion est “une étape importante pour la reconnaissance du rugby amateur.”