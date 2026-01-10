VIDEO. 6 essais inscrits, 43 points dans la musette, Barbeary et Bath renversent Castres : qu'est-ce qui a cloché ?

Le CO s’est fait transpercer par Bath en Champions Cup : 20-43 et un match qui laisse des regrets, surtout au vu du début.

Un CO dominateur… puis dépassé

Vendredi soir, au stade Pierre-Fabre, Castres a subi une lourde défaite face à Bath (20-43) en ouverture de la 3e journée de Champions Cup. Pourtant, les Tarnais menaient 14-7 après deux essais signés Durand-Pradere et Hulleu, bien aidés par la botte de Jeremy Fernandez.

Mais la suite fut bien plus compliquée. Les Anglais ont progressivement imposé leur puissance, marquant six essais au total, dont deux en fin de match pour alourdir la note. Le CO repart bredouille, pendant que Bath valide un succès bonifié, emmené par un Finn Russell impeccable au pied.

Castres a craqué sur le rythme, pas seulement sur les impacts

Ce qui saute aux yeux à la lecture des stats, c’est que Castres n’a pas été submergé dans tous les secteurs. En mêlée, le CO affiche un très bon 92,3 % de réussite (contre 87,5 % pour Bath).

En touche, même chose : 85,7 %, grâce notamment à Guillaume Ducat (9 touches gagnées à lui seul). Les Tarnais ont aussi bien défendu (96 plaquages réussis), avec des soldats comme Delaporte (12 plaquages), Karawalevu (8), et Cope (11).

Mais le tournant, c’est la capacité de Bath à faire vivre le ballon tout en prenant à défaut la défense tarnaise : 93 passes contre 71 pour Castres, 26 passes défenseurs battus contre 22 côté CO, en s'appuyant sur des joueurs puissants et dynamiques comme Alfie Barbeary (41 mètres, 6 défenseurs battus), Max Ojomoh ou Will Muir.

Discipline, turnovers, finition : le CO a payé cash

Trois chiffres résument cette deuxième mi-temps à sens unique : 3 essais encaissés après la 60e, 2 cartons jaunes (Durand-Pradere, Ducat), et 10 ballons perdus au total.

Bath, de son côté, n’a concédé que 9 pénalités et a profité des fautes tarnaises (16) pour occuper le terrain et scorer. On peut aussi souligner les 5 turnovers gagnés par les Anglais, qui leur ont permis de relancer rapidement et de maintenir une pression constante sur les 40 dernières minutes.

Avec ce revers sec à domicile, Castres reste dernier de sa poule et voir la qualification se compliquer très sérieusement. Côté confiance, c’est aussi un coup dur : prendre 36 points après la 20e minute à domicile, ça laisse des traces.

C’est pénible de perdre mais il faut reconnaître que leur rugby est beau à voir. Ils ont aussi dominé en conquête. On a pris beaucoup de pénalité en mêlée, ils nous ont mis un ballon-porté au fond. Ce n’est pas trop dans nos habitudes de prendre des points comme ça. Je n’ai pas les chiffres mais j’espère que l’on a au moins gagné la guerre au sol. (Baptiste Delaporte via le Midi Olympique)

À l’inverse, Bath envoie un signal fort. Avec ce jeu fluide et un Russell très propre, le club anglais confirme son statut de sérieux outsider dans cette Champions Cup.

On a vu de belles choses en première mi-temps. Mais face à des équipes aussi propres que Bath, ça ne suffit pas de jouer 30 minutes. Il faudra beaucoup plus de constance – et de rigueur – pour peser dans cette Coupe d’Europe.