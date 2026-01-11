Qui est Toshi Butlin, champion du 100 mètres et nouveau crack de Pau ?

Au Parc y Scarlets de Llanelli, le jeune ailier australien Toshi Butlin s’est rapidement fait remarquer, avec un doublé en 15 minutes, en Champions Cup.

Depuis plusieurs années, de nombreux jeunes talents émergent du côté de Pau. Bientôt, on pourrait compter une nouvelle pépite venue du Béarn, en la personne de Toshi Butlin. Ce samedi 10 janvier, à Llanelli, les Scarlets ont connu un début de match compliqué face à la Section Paloise et le jeune ailier n’y était pas pour rien. Il est l’auteur de deux essais lors de la victoire des siens au pays de Galles (38-47), qui les maintient en vie en Champions Cup.

Top 14. PAU. Sébastien Piqueronies, l'homme qui murmurait à l'oreille des anciens U20

Toshi Butlin, l’éclair de Brisbane

Sur le premier quart d’heure, le joueur de 20 ans s’est démarqué à deux reprises pour finir en Terre promise. Sur son aile droite, il a signé une première réalisation à la 10ᵉ minute de jeu. Il était attentif dans son couloir, après une pénalité rapidement jouée par Théo Attissogbe. Il a fait parler sa vitesse sur 25 mètres et s’est retrouvé derrière la ligne.

Ensuite, le trois-quarts était à la réception d’une très belle passe sautée de son demi d’ouverture Axel Despérès. À la 15ᵉ minute de jeu, il retrouvait l’en-but des Scarlets pour un doublé, grâce à un caviar de son numéro 10. En fin de rencontre, Toshi Butlin était tout proche d’être décisif de nouveau. Lui et l’ouvreur se trouvaient de nouveau. L’ailier s’engouffrait dans un intervalle, pour gagner plus de 20 mètres. S’il n’a pas pu donner le ballon à Théo Attissogbe sur le moment, cette action s’est conclue avec le septième et dernier essai des siens, signé Siate Tokolahi (77ᵉ).

Penaud en danger avec le XV de France ? Le funambule bleu a de la concurrence !

Sur l’ensemble du match, Toshi Butlin a eu peu de munitions, mais il a constamment réussi à les bonifier. Preuve en est, l’ailier a touché le ballon à huit reprises sur la rencontre, en 78 minutes de jeu, mais il s’est offert six courses et quatre franchissements sur ses rares occasions. En tout, il a réussi à battre six défenseurs, avec 68 mètres gagnés grâce à sa vitesse et sa vista.

TOP 14. La Section Paloise mise beaucoup sur Axel Despérès, 20 ans, avec un contrat record !

Une pépite venue des espoirs

Le réalisme offensif du jeune joueur a été notamment permis grâce à sa réactivité et à sa complémentarité avec d’autres jeunes pousses du cru palois, avec Axel Despérès et Théo Attissogbe en tête. Pour cause, si le déplacement chez les Scarlets était seulement la deuxième rencontre de Toshi Butlin avec le groupe professionnel, ce dernier est au club depuis quelque temps.

Arrivé dans le Béarn en 2023, l'Australien a connu quelques temps compliqués. Jamais utilisé par Sébastien Piqueronies et son staff avant cet hiver, il a dû apprendre à franchir la barrière de la langue et a encaissé les contacts et l’intensité du rugby de très haut niveau. “Mon corps n’était pas adapté pour l’entraînement ici. On travaillait quatre jours par semaine, je n’avais jamais fait autant. Les contacts étaient plus durs et sur le terrain, on me disait de bouger de mon aile”, confiait Toshi Butlin à la République des Pyrénées.

305 plaquages et plus de 120 kg : ce mastodonte australien du Top 14 en route vers le XV de France ?

Un champion continental d’athlétisme

Pourtant, aujourd’hui, le joueur originaire de Brisbane possède un gabarit plus que correct (1,78 m pour 88 kg). En réalité, si la pente a été longue à monter, c’est parce que le jeune joueur n’était pas vraiment habitué aux efforts nécessaires dans le rugby à XV. Initialement, il conjuguait sa pratique de l’ovalie avec celle de l’athlétisme, dans laquelle il avait un avenir prometteur. Des universités américaines lui auraient même proposé une bourse pour fouler les pistes d’outre-Pacifique.

Quand il était jeune, Toshi Butlin a été champion d’Océanie des moins de 18 ans sur 100 mètres. En 2022, il réalise son meilleur chrono avec une lancée conclut en seulement 10 s 53, toujours selon la République des Pyrénées. Cependant, le jeune prodige préfère le jeu d’équipe et rejoint bel et bien le Béarn. Les responsables de la formation lui préparent un programme sur le moyen terme, aux côtés de jeunes espoirs qu’il retrouve désormais chez les grands, comme Axel Despérès, Clément Mondinat, Grégoire Arfeuil ou Quentin Valentino.

Avec trois ans de contrat signé, il ne reste plus que quelques mois au crack pour faire ses preuves, avant d’être possiblement libéré à l’été prochain. Après une transition bien aidée par le Supersevens et la pratique du rugby à VII en général, le feu-follet éligible pour la sélection australienne et japonaise semble être arrivé à maturité. S’il a pris un peu d’épaisseur, il n'a pas perdu sa vitesse et ses qualités d'appui. Dorénavant, Toshi Butlin a tout l’air d’être apte à briller chez les pros, afin d’être une solution offensive supplémentaire à la Section Paloise.

Vidéo. 1m90 et 93 kg, Toulouse sécurise un nouveau crack tricolore jusqu'en 2028