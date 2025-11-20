INSOLITE. All Inclusive, Stade Olympique… Saviez-vous que Sébastien Chabal avait joué dans un petit club d’Australie ?

Si la majorité des amateurs de balle ovale se souvient de ses charges rugissantes aux Sale Sharks ou de sa notoriété au Racing 92, beaucoup moins ont en tête que Chabal a évolué sur l’île-continent.

C’est un fait : plus de 10 ans après sa retraite, Sébastien Chabal reste probablement la plus grande star de l’histoire du rugby français. Pourtant, lui reconnaissait volontiers pour le podcast Légend n’avoir été "qu’un bon soldat", à mille lieues du talent d’Antoine Dupont, Frédéric Michalak ou Serge Blanco. Mais, le coup de maître médiatique effectué - d’abord malgré lui - par l’homme au look d’hommes de cavernes et à la musculature taillée dans la roche en 2007, lui a offert une reconnaissance comme éternelle, au sein du grand public français.

Aujourd’hui, Antoine Dupont se bat d’ailleurs bec et ongles pour lui voler la vedette entre son titre de meilleur joueur du monde, sa médaille d’or aux JO, ses apparitions médiatiques toujours plus nombreuses et sa charmante compagnie auréolée d’un titre de miss France puis Univers. Mais rien n’y fait : toutes générations confondues, Chabal reste le nom le plus évocateur pour l’ensemble de la population…

A ce titre, à 2 jours d’affronter l’Australie, on voulait donc vous raconter une anecdote bonne à savoir en vue de la rencontre de samedi soir, qui clôturera la tournée d’automne du XV de France : saviez-vous que "The Caveman" a joué en Australie ?

Licencié à Balmain

Si la majorité des amateurs de balle ovale se souvient de son éclosion à Bourgoin (pour les plus de 30 ans), de ses charges rugissantes aux Sale Sharks, de sa notoriété au Racing 92 où de sa fin de carrière aux côtés de son ami Lionel Nallet, à Lyon, en ProD2, beaucoup moins ont en tête que l’ancien 3ème ligne a évolué sur l’île-continent. On rassure tout de suite ceux qui trifouilleraient dans leur mémoire sans rien trouver : l’homme aux 62 capes en équipe de France n’y a pas fait carrière comme Rodrigo Capo Ortega en France, ni souhaité faire durer le plaisir façon Ma’a Nonu à Toulon.

VIDÉO. En 2008, Chabal chauffait les épaules et retournait l’énorme Koyamaibole comme une crêpePourtant, Seb Chabal a bel et bien été licencié à Balmain. Pas la célèbre maison de haute-couture, mais une modeste équipe de 3ème division australienne qui devait alors affronter Petersham lors du derby des banlieusards de Sydney, en 2012. Et ce au stade Olympique de Sydney (82 000 places), en lever de rideau du choc de la première journée de Super 15 Waratahs-Reds.

Comme si un Blagnac/Toec-Toac se jouait au Stadium de Toulouse en ouverture d’un Stade Toulousain/Bordeaux, pour que vous imaginiez…

Croisière dans la baie de Sydney

Pour l’occasion, le président du club Warren Livingstone (une sorte de Mourad Boudjellal local) veut réaliser un énorme coup de pub. Coup de bol, Chabal vient de se faire licencier du Racing 92 et l’homme d’affaires australien - patron d'une agence de voyages - qui l’avait déjà contacté quelques mois plus tôt, se permet de relancer son offre.

C’est le joueur de rugby le plus connu du monde. C’est une légende. Vous savez, les Australiens adorent la France. Il y a des joueurs australiens qui jouent dans des clubs français. On a pensé que c’était une bonne opportunité pour avoir une légende avec nous et pour construire des liens. - Warren Livingstone

Une bonne occasion pour le Tricolore d’alors 34 ans de se voir offrir du bon temps, loin de la grisaille de la banlieue parisienne. Car à Sydney, le deal sera simple : en l’échange de ce fameux match à jouer, "l’animal" ne touchera pas un gros cachet mais aura en revanche le plaisir de voyager en première classe avec sa famille puis de profiter d’une croisière dans la baie de Sydney, d’un bain de soleil sur l’iconique Bondi Beach ou encore d’une d’une visite du zoo Taronga. Plus tard dans l’année sera lancée la célèbre émission les Marseillais, mais Chabal, lui, exerçait déjà ses talents d’influenceur à l’autre bout du monde…

Quelques carreaux et puis s'en va

Et le rugby dans tout ça ? Lors de son seul match en Australie, la barbe la plus célèbre de l’Hexagone jouera 80 minutes face à Petersham pour garder un peu de rythme, et Balmain l’emportera 19 à 5.

Tout le monde était content : Le public s’était largement déplacé pour venir voir "le joueur de rugby le plus connu du monde" (dixit Livingstone), Chabal avait distribué quelques cartouches et même marqué le dernier essai du match quand ses coéquipiers amateurs d’un jour n’en revenaient probablement pas de jouer aux côtés de la rock star de la coupe du monde 2007. Un peu comme lorsque ceux du Stade Phocéen partageaient le terrain avec un certain Jonah Lomu, en Fédérale 1, quelques années plus tôt...