''Les champions du 31… oubliez tout'', quel bilan pour les champions d’automne en Top 14 ces dernières saisons ?

Devant Pau avec un point d’avance, Toulouse est sacré champion d’automne cette saison. Mais est-ce vraiment important d’être leader à la mi-saison ?

“The champ is here”, Toulouse est leader à la mi-saison, s’offrant, au finish, la première place du classement juste devant la Section Paloise, courte vainqueure de Montpellier sur la pelouse du Hameau lors du Boxing Day.

Comme à l’accoutumée depuis plusieurs saisons, Toulouse figure parmi les grands favoris pour décrocher le titre de champion de France de Top 14 à la fin de l’exercice. Si, en ce début de saison, des équipes comme Pau, Toulon, le Stade Français ou Bordeaux affichent également de belles performances, c’est Toulouse qui termine en tête à l’issue du mois de décembre.

Mais ce titre symbolique a-t-il réellement une importance à la fin de la saison ? Retour sur une décennie de champions d’automne en Top 14.

47 points en moyenne, 40 essais : Toulouse ne fait pas dans la diète, attention à l'indigestion pour les Rochelais ''Champion d'automne'' significatif 4 fois ces 10 dernières années en Top 14

Ugo Mola l’a bien martelé à ses joueurs à l’issue de la nette victoire face à La Rochelle dimanche, en clôture de ce Boxing Day, synonyme de mi-saison en Top 14 : « On ne fait pas de soirée de champions, et notamment les champions du 31… oubliez tout. »

Pourtant, côté toulousain, ce titre a souri deux fois au club Rouge et Noir lors des saisons 2022/2023 et 2024/2025, puisqu’ils ont soulevé le Brennus en suivant. Ce fut également le cas du Racing 92 lors de la saison 2015/2016, puis de Clermont la saison suivante.

Ainsi, sur les dix dernières éditions, seulement quatre champions d’automne ont remporté le Brennus en fin de saison, soulignant la faible portée symbolique de ce titre. Pour autant, durant cette dernière décennie, chaque champion d’automne a figuré dans le Top 6 et participé aux phases finales.

Top 14. Toulouse prête un nouveau joueur, quel bilan pour ses pépites en Pro D2 ? Les Champions d'automne trois fois finalistes du Top 14

Pour autant, ce titre de champion d’automne garantit souvent une place dans l’ultime rencontre de la saison. En effet, si, lors des quatre éditions citées, le champion d’automne a été sacré, trois fois, ce même leader de mi-saison s’est offert une finale… perdue.

Lors de la saison 2017/2018, contre toute attente, Montpellier, large leader, est privé du titre par Rory Kockott et le Castres Olympique. Leader cette année-là avec 81 points, le MHR s’incline 13-29 face aux Tarnais.

Pareil pour Clermont la saison suivante, qui perd en finale contre Toulouse sur le score de 24-18. Leader en fin de saison avec 98 points, Toulouse faisait alors son grand retour sur le devant de la scène.

D’ailleurs, ce même Stade Toulousain privera, deux saisons plus tard, La Rochelle d’un sacre en battant le champion d’automne 18-8. Cette année-là, Toulouse terminait leader à seulement trois points de son dauphin rochelais.