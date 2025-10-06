RUGBY. Connaissiez-vous l’histoire (touchante) qui se cache derrière le look animal de Sébastien Chabal ?

Une anecdote peu connue, révélée récemment dans "Le Monde", qui nous montre un visage de "l’Anesthésiste" que la majorité ne connaît pas.

Il se fit connaître du monde entier un jour de juin 2007, lorsqu'il mis les All Blacks sur le cul, cassa la machoire d'Ali Williams et montra de quel bois il se chauffait à la meilleure équipe du monde. Le monde de l'ovalie qui allait bientôt ouvrir la page de la coupe du monde en France s'emparait du phénomène au look d'homme des cavernes, et la "Chabalmania" naissait. Ça, pas mal de monde le sait.

Mais derrière la crinière et la barbe druidique, se cache une histoire bien plus intime que peu de gens savent. Une anecdote peu connue, révélée récemment dans "Le Monde", qui nous montre un visage de "l’Anesthésiste" que la majorité ne connaît pas.

Une barbe née… d’un blocage linguistique

Interrogé par le quotidien français sur l’origine de son look et pour savoir s'il l'avait adopté pour faire plus peur à ses adversaires, "cartouche" s’est livré avec une sincérité touchante. "Non. Je n’ai rien calculé de la sorte. En débarquant à Sale, je ne parlais pas bien anglais, et je n’étais pas à l’aise pour aller chez le coiffeur. J’ai tout laissé pousser."

Voilà donc comment est née la barbe la plus célèbre de l'Hexagone. Sur un simple malentendu linguistique. Rien à voir avec une volonté d’intimider ou de se construire un personnage.

Non, juste un Français introverti et un peu paumé dans le nord de l’Angleterre, pas franchement serein à l’idée de demander une coupe dans un anglais approximatif. Ce qui montre aussi la simplicité du personnage Sébastien Chabal.

Se cacher… pour mieux exister

Mais le plus fort est ailleurs : "Ma femme m’a dit, par la suite, que ma barbe et mes cheveux longs correspondaient à mon caractère réservé, introverti. J’avais en effet trouvé là un bon moyen de me cacher. Et c’est tout l’inverse qui s’est produit !"

Car en voulant passer sous les radars, Chabal a en réalité explosé tous les écrans. Publicités, émissions et on en passe, l’homme discret de la Drôme est devenu un ambassadeur malgré lui, porté par une image qu’il n’avait jamais planifiée.

Aujourd’hui encore, ce look continue d’inspirer et de fasciner. Mais derrière les placages dévastateurs et la crinière de viking et désormais le franc-parler assumé à la télé, il y avait surtout un homme qui cherchait à s’effacer, quelque part. Sans se douter que 20 ans plus tard, il serait encore le rugbyman le plus connu de toutes les générations de Français. Même si Antoine Dupont bénéficie désormais de l'heure des réseaux sociaux et devrait donc bientôt changer la donne...