VIDÉO. Vous vous souvenez de l’époque où Chabal et Henry Tuilagi se distribuaient les pastilles ?

XV de France. Tout le monde parle de Meafou, mais si c’était Posolo Tuilagi le futur numéro 5 des Bleus ?Ce jeudi, l’équipe de France des U20 a marché sur son homologue néo-zélandaise (35 à 14). Et ce notamment grâce à un monstrueux Posolo Tuilagi, surpuissant, auteur de 2 essais et 10 plaquages, dont la moitié étaient offensifs. Un héritage tiré de son papa Henry, illustre numéro 8 de l’USAP notamment, connu pour être l’un des joueurs les plus impressionnants physiquement (1m85 pour 132kg) de l’histoire de ce jeu. Et justement ! Pour bien s’en rappeler, retour lors de la saison 2009/2010, où papa Tuilagi, alors au top de sa forme, châtiait tous les joueurs qu’il affrontait.

RUGBY. VIDEO. Le jour où Henry Tuilagi a terrorisé Schalk Burger et les SpringboksFace au Racing Métro 92, il avait croisé à l’époque la route d’un certain Sébastien Chabal, deux fois dans la saison. Les deux golgoths, habitués à faire mal à tout le monde, avaient l’un et l’autre trouvé à qui parler. Opposés en numéro 8 à Aimé-Giral comme à Colombes, leur affrontement avait fait du bruit et fait gronder les tribunes à chaque prise de balle du Samoan comme du Français. D’autant que les deux molosses ne s’étaient pas lâchés d’une semelle, à l’aller comme au retour. Bilan ? Si Caveman avait plusieurs fois su résister à la bête catalane grâce à ses raffuts et faire jouer derrière lui, on reste encore stupéfait devant la déferlante subie par Chabal en sortie de mêlée. Après avoir assis l’idole J-P Perez, l’homme aux 62 sélections avait été renvoyé 10 mètres plus loin par Henry Tuilagi. Jamais on n’avait vu, à la régulière, l’ancien joueur de Sale se faire secouer comme ça, fronton fronton…



En défense en revanche, le barbu le plus célèbre de France avait montré pourquoi il était surtout connu pour ses "planches" monumentales. On revoit cette image lors du match en région parisienne où il avait cisaillé le numéro 8 de l'USAP aux jambes, pourtant arrivé tout droit et comme une balle en sortie de touche. Bref, un choc des titans à savourer sans modération, qui n’est pas sans rappeler, au centre, celui que s’étaient livrés Manu Tuilagi et Mathieu Bastareaud quelques années plus tard. Ah, les Tuilagi…