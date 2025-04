VIDEO. '62 Marseillaises oubliées', Sébastien Chabal et le grand vide : les séquelles invisibles du rugby

L'ancien 3e ligne du XV de France Sébastien Chabal ne se souvient de rien: un constat effrayant qui soulève des questions sur les séquelles invisibles du rugby.

"Le pâté a touché la boîte" : un constat lucide et sans détours

Figure mythique du rugby français, Sébastien Chabal fait partie de ces joueurs qui ont marqué toute une génération. Sa barbe, ses charges dévastatrices et son aura sur les terrains sont encore dans toutes les têtes. Quel supporter n'a pas vu une compilation de l'ancien joueur du XV de France. Mais lui, paradoxalement, n’a gardé aucun souvenir de sa carrière. Un aveu aussi fort que glaçant livré dans le podcast Legend sur Youtube.

Sébastien Chabal n’a jamais été du genre à enrober les choses. Fidèle à son franc-parler, l’ancien international français (62 sélections) a confié sans détours : "Il y a pas mal d’actions qui sont faites par d’anciens joueurs, des collectifs, parce qu’on a pris un peu des pètes au casque. Il y a le pâté qui a touché la boite, comme on dit chez nous."

Comprenez par là : les chocs répétés, les KO discrets mais bien réels, les tampons pris semaine après semaine ont laissé des traces. Profondes. Indélébiles.

Aucun souvenir des 62 Marseillaises

Le plus frappant dans le témoignage de Chabal reste cette phrase, terrible : "J'ai aucun souvenir, et quand je dis aucun, c'est aucun, d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je ne me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. Je ne me souviens de rien."

Même les événements marquants de sa vie personnelle lui échappent à l'image de la naissance de son enfant. "Des fois j'en parle à la maison et je dis à ma femme : 'je pense que c'est pas moi qui ai joué au rugby'."

RUGBY. Ce joueur emblématique du XV de France a toujours été surcoté (dixit les supporters anglais)Dans cette introspection à cœur ouvert, Chabal confie avoir toujours eu l’impression de ne pas être à sa place. Ce qui renforce cette impression de ne pas être celui qui a vécu sept Tournois des 6 Nations et deux coupes du monde. "J'ai toujours pensé être un imposteur, vu que je suis arrivé là par hasard, la notoriété m'est tombée dessus sans que je le veuille." Une sincérité qui bouscule. Car derrière l’image de guerrier se cache un homme profondément marqué, qui "redécouvre sa vie" au fil des souvenirs racontés par ses proches.

Un problème loin d’être isolé

Sébastien Chabal le reconnaît : il n’est pas un cas isolé. "Ça m'a rassuré parce que j'ai croisé un copain qui est docteur, qui est un peu plus réfléchi que moi, et qui avait un peu le même problème." Les séquelles neurologiques du rugby sont un sujet qui prend de plus en plus de place dans le débat.

RUGBY. ''Je n'avais aucun souvenir d'avoir des enfants'', témoigne Joe MarlerChabal estime que sa "mémoire ne reviendra pas." Il n'a donc pas cherché à voir un neurologue pour tenter de recoller les morceaux. Mais à travers ce témoignage rare, il rappelle avec puissance ce que le rugby, de haut niveau comme amateur, laisse comme traces invisibles. Loin des essais et des trophées, il y a les vies après les terrains. Et les cicatrices qu’on ne voit pas.