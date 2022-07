RUGBY. ''Je n'avais aucun souvenir d'avoir des enfants'', témoigne Joe Marler

Le pilier international anglais, Joe Marler, a témoigné de son expérience d'une commotion cérébrale qu'il a subie et des souvenirs qu'il en garde.

Joe Marler, soit le joueur capable de faire le clown et de retourner son vis-à-vis en mêlée. Cependant, lorsque celui-ci a témoigné de son expérience après avoir reçu une commotion cérébrale, il y a quelques saisons face aux Saracens, avec son club des Harlequins, il paraissait très préoccupé. Un moment effrayant pour le colosse international aux 83 sélections avec le XV de la Rose, qui s'est confié dans une émission de TalkSport (radio privée britannique).

Je me souviens avoir subi une commotion il y a quelques saisons - j'avais pris un gros coup en essayant de plaquer Billy Vunipola. J'étais dans les vapes et la seule chose dont je me souvienne, c'est de m'être retrouvé dans une salle et de voir entrer le kiné.

Le soigneur m'avait demandé si ma femme et mes enfants étaient au stade. J'ai fait une pause et j'ai craqué. Je n'avais aucun souvenir d'avoir des enfants et ça m'a vraiment fait peur.

J'ai eu tendance jusqu'à présent à faire l'autruche, mais plus ça va, plus on apprend de choses et plus des diagnostics sont posés donc c'est vraiment triste.

Après les témoignages de Carl Hayman, Ryan Jones ou Steve Thompson, celui du pilier apprécié par le public Joe Marler risque de faire également du bruit dans un sport de plus en plus préoccupé par la santé et la sécurité des joueurs.