Coupe du monde féminine : 5 rituels indispensables du supporter ''canapé'' pour pousser derrière les Bleues

Pas à la Coupe du monde ? Pas grave. Le vrai supporter sait transformer son canapé en tribune et son salon en mêlée. Voici nos astuces rugbystiques pour pousser derrière les Bleues depuis chez toi.

Vendredi 22 août, coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby féminin. Si vous n’avez pas pris l’avion ou le ferry direction l'Angleterre, pas de panique : on a préparé pour vous un plan de match béton pour encourager les Bleues... sans quitter votre salon.

Tenue de "combat" obligatoire

On ne discute pas : un supporter sans maillot, c’est comme une mêlée sans talonneur. Même si c’est le vieux numéro 10 floqué Michalak, on prend. Les chaussettes remontées sous le short de pyjama, c’est même conseillé pour l’esprit d’équipe.

L’échauffement avant le coup d’envoi

Un match ne se regarde pas à froid. Quelques pompes pendant les hymnes, une chandelle sous le plafond pour tester la réception, et pourquoi pas une passe vrillée avec le coussin du canapé. Attention quand même à ne pas faire tomber le vase de mamie, sinon c’est carton rouge direct.

Côté ravitaillement, on joue sobre mais structuré. Pensez "troisième ligne" : équilibré, costaud, endurant. Sandwichs, fruits secs, voire une quiche maison pour les gourmands. Rien de pire que de se retrouver en infériorité numérique au frigo à la 79e.

Coaching vocal et esprit tribune

Regarder un match en silence ? Jamais ! Chaque plaquage des soeurs Feleu mérite un "BOUM" digne d’un Top 14 un samedi soir. Chaque essai de Joanna Grisez doit résonner dans tout l’immeuble. Et pour les décisions arbitrales... eh bien, disons que même devant l’écran, le rôle du "capitaine qui cause à l’arbitre" est un devoir citoyen.

Et puis, pas de rugby sans troisième mi-temps. Si le salon n’a pas de buvette, il a au moins un groupe WhatsApp. Débrief, vannes, mauvaise foi assumée : ça fait partie du rituel.

Au fond, soutenir les Bleues, c’est jouer son petit match de supporter à distance. Alors vendredi, enfilez le maillot, mettez les crampons (même sur le tapis du salon) et envoyez toute votre énergie à ces Tricolores qui rêvent de soulever le trophée. Parce que le rugby, c’est ça : jamais seuls, toujours ensemble.